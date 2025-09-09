唐貓不是土貓是天使！揭中華田園貓8大優點　體格強健又聰明獨立

有位從事救助工作的網友近日發文表示，自己前段時間在颱風天撿到幾隻流浪小貓，見牠們實在可憐，便帶回了家。養了一段時間後，小貓的習慣已教導得很好，於是她在網上公開為小貓找領養人，希望牠們能得到更獨一無二的寵愛與照顧。



結果她接觸了幾位有意向的候選人，其中有一位不太認識貓咪品種，一上來就問她：「是什麼品種啊？」

當被告知是健康活潑的中華田園貓後，對方立刻變臉：「不就是土貓嗎？」「不養了不養了，太丟面子了」

等待被領養的中華田園貓幼崽（波奇網提供）

請問你是真的喜歡貓、真的想養貓嗎？還是只不過想給自己添一個能炫耀、能撐面子的裝飾品？

而且，誰說中華田園貓不好？中華田園貓可好了！

這裡完全沒有貶低其他品種貓咪的意思哦，本期單純是想為被「看不起」的小田園們正名，養牠們的好處其實有很多。

中華田園貓，也被稱為中國本土貓或土貓，是中國各地自然繁衍的貓種總稱。養中華田園貓的好處有哪些呢？



揭秘養中華田園貓的八大好處

+ 4

1. 適應性較強：

中華田園貓經過長期自然篩選，適應能力普遍較強，能很好地適應不同環境與氣候，生存能力出色。

2. 體質較健壯，不易生病：

由於是自然繁衍的品種，中華田園貓通常具備較強的抗病能力與健康體質。

中華田園貓體質較健壯，不易生病，相對來說就是易養。（pexels）

3. 易於飼養，很少有「玻璃胃」：

中華田園貓對食物和生活環境的要求不高，飼養起來很容易，不需要特別精細的照料。

4. 智商不低，聰明機靈：

中華田園貓避開了許多，純種貓因近親繁殖帶來的遺傳疾病與不良基因，而且通常比較聰明，能快速學習並理解主人的指令。

中華田園貓智商不低，聰明機靈。（pexels）

5. 性格可較獨立：

中華田園貓性格獨立，不需要過多的關注與陪伴，適合生活忙碌的家庭。

6. 花色豐富，在一定程度上體現品種多樣性：

中華田園貓包含多種毛色與花紋，展現出豐富的品種多樣性。

中華田園貓毛色與花紋都各有不同。（pexels）

7. 無需花費大量金錢購買：

相比一些身價不菲的純種貓，中華田園貓的獲取成本較低，既可自行收養，也可到動物救助中心領養，適合預算有限的愛貓人士。

8. 支持與保護本土貓種：

領養中華田園貓也是對本土貓種的一種支持，有助於保護生物多樣性。

領養中華田園貓也是對本土貓種的一種支持（pexels）

養貓不僅是一種樂趣，更是一份責任。如果選擇帶牠回家，就必須做好為牠負責一輩子的準備，這是每位養寵人士都需要做好的心理準備。

不論是品種貓還是田園貓，本質上並無分別，牠們都是可愛的小天使。真正重要的從不是牠的血統與身價，而是你們彼此陪伴、相互付出並收穫愛的過程。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】