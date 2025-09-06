家中驚現雙頭連體貓？真相曝光笑翻網民：非基因突變而是關係太好

你們見過連體貓嗎？就是長着兩個腦袋，但共用一個身體的貓貓，俗稱「雙頭貓」。



一位鏟屎官曬出家裏的「連體貓」，乍一看被嚇了一大跳，貓咪看起來只有一個身體，但卻有兩個腦袋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓貓的狀態看起來很好，都很配合鏟屎官拍照。

這真的是因為基因突變而形成的連體貓嗎？平時貓貓們怎麼吃飯，會不會打架呀。上廁所怎麼上，會知道一塊去上廁所嗎？

看到貓咪們的樣子我腦子裏有一連串的疑問，不過能把連體貓養到這麼大，而且還養得這麼好，真的不容易呀。

然而緊接着又刷到了兩隻貓的下一張照片，等等，這明明是兩隻貓！

哈哈哈好嘢，差點就被騙了。不過有一說一，前邊兩隻貓趴在一起的樣子真的太像連體貓了。

小紅書鏟屎官@我去2000年也說自己養到了連體的雙頭貓，並曬出家裏兩隻連體貓躺在一塊的樣子。

有兩個貓貓頭，身體完全融合到了一起。不過下一秒就露餡了，你們的爪爪怎麼還能相互擁抱着對方呢？尾巴也能看出有兩根。「連體貓」分開了，變成了各自獨立的小貓。

鏟屎官：「連體貓」分開了合不上怎麼辦？

兩隻貓：我們只是關係好而已~



在合成連體貓中，相同毛色的貓咪會融合得更好，可以達到天衣無縫的狀態。

這是兩隻黑色的「連體貓」，蹲在紙箱裏就只能看到兩個小貓腦袋。趴在凳子上時，胸口還相連着，但身體各自趴一邊。

好奇特的「連體貓」，這種連體形式還第一次見到呢。很快，兩隻黑色「連體貓」分開了，都坐在自己最愛的凳子上。後邊的狸花貓和藍貓，你們倆靠這麼近，也想變成「連體貓」嗎？

一對狸花「連體貓」，鏟屎官@狗叫小貓眼眼養了五年，能把連體貓養到5歲，鏟屎官自己都佩服自己，太厲害了。

然而，眼前看到的連體貓是假象，真相是一對貓貓姐弟。姐弟倆不是連體貓，但從小關係好得像連體貓一樣，擠在一塊睡覺覺。一起慢慢長大，姐弟倆還是天天黏在一起，而且擠得更緊了。

當然，姐弟倆也有分開的時候，證明他們倆真不是連體貓。

所以，這些貓貓全都不是連體貓。你以為是曬連體貓？不不不，其實是展示家裏的貓貓們關係好而已。因此，想要家裏的幾隻貓變成「連體貓」，首先第一個條件要求貓貓們的關係必須要好，好到親密無間，兩貓完美融合，黏到不分彼此的地步。

這樣，我家四隻貓完全沒有變成「連體貓」的機會，因為他們誰都不黏誰，一旦有誰靠近一點，另一隻貓立馬就會「哈」。

你家有關係極好的「連體貓」嗎？

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】