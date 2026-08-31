領養貓B後發現親姊在收容所！大愛主人不忍心 破例接回家大團圓
撰文：貓與愛的世界
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網民@ambspr在收容所領養了一隻小奶貓「Stormi」。Stormi有著一張娃娃臉，十分可愛，新主人經常和牠一起玩。
本來已經養了小傢伙好長一段時間了，最近卻意外得知Stormi還有一個貓姐姐在收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
兩姊妹重聚時，畫面超溫馨：
本來不想再養貓的網友，猶豫了兩周多，最終還是決定將自家貓的姐姐也接回家。於是，這對貓姐弟團聚啦！
兩個小傢伙雖然分別了很久，但都記得對方，見面的時候不停地貼貼，非常可愛。現在姐弟倆又變得親密無間，像之前一樣貼貼睡覺。
小傢伙們，都健康長大吧～
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