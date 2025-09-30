神仙緣分！流浪貓半夜偷窺後竟獲信任？更將全家帶來圓滿收編

前段時間的一個夜裏，外國妹子@Madison Smith在床上看書，她男友突然走來，說門外有貓叫。



養過2隻貓，還超級喜歡小貓的妹子一聽，趕快和男友一起出去查看，然後就發現門口有一隻黑貓透過紗窗偷窺他們。

妹子有意親近牠，但小貓有點害怕，於是她只好給貓咪放了點糧食，就回屋休息了。

小黑貓從那天起，幾乎每天都會過來，她依然沒有強行去接近貓咪，只是通過投餵拉近彼此之間的距離。

別說，吃人家嘴短，小黑貓終於讓摸了。妹子給牠取名「蜜琪」，發現牠懷孕了。

雖然蜜琪開始變得友善，但還是不太敢進家門，於是妹子就在家門口給牠用紙箱和毛毯做了一個簡單的小窩，並繼續像以前一樣相處。

不久後，蜜琪消失了，等牠再次回來，肚子已經變平了，看來是偷偷生了寶寶。

但妹子卻怎麼都找不到牠的崽，直到前不久她跟男友出門旅行回來，才發現蜜琪把寶寶帶到自己的臨時小窩了。

妹子特別高興，她覺得自己終於被貓貓信任了，於是當即收養了牠們一家。

她帶貓貓們做了體檢，確認牠們都很健康，於是快樂回家。

因為家裏的貓實在是有點多，妹子和男友商量過後，決定將小貓崽們好好養大，再給牠們找好人家送養。

話雖如此……如果真把小奶貓養大了，估計到時候就捨不得送了吧哈哈。

