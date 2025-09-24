流浪貓餓到闖民居　從被誤認是巨鼠到瓦斯桶天使　超萌可愛照曝光

一名飼主分享自家撿來的浪貓的身世，原來牠當初因為飢餓闖進民宅找吃的，結果飼主一開始還以為是超大老鼠嚇到尖叫，定睛一看才發現是小小幼貓，如今這隻黑虎斑貓不僅成為家中一員，還是隻超會吃飯又聰明懂事的貓，連飼主媽媽都忍不住大讚是「瓦斯桶天使」。



大陸微博一名飼主家裡養了很多貓咪，日前他講了其中一隻叫做「烏漆媽黑」的小貓的身世故事。烏漆媽黑原先是一隻流浪貓，因為太飢餓跑到現任飼主家中找吃的，結果剛好被人發現，一開始飼主還以為是一隻超級巨大的老鼠出現在家中，嚇到不斷尖叫還想將其丟出去，定睛一看才發現竟然是一隻五個月都不到的幼貓，由於家中本來就有原住民貓，飼主覺得多養一隻貓也沒問題，所以立刻將烏漆媽黑收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「烏漆嘛黑」的身世故事（微博@愛賴床的圖圖）

飼主表示，烏漆媽黑是一隻特別會吃飯的貓咪，比起家中兩位原住民相比吃超多，而且也很聰明，都聽得懂人類的指令，也不會去惹其他原住民貓生氣。

+ 5

如今的烏漆媽黑已經從當初狼狽落魄的模樣成了飼主一家人最愛的心頭肉，連飼主媽媽都對烏漆媽黑讚不絕口，除了抱怨牠很會吃之外，簡直是養到一隻可愛的瓦斯桶天使貓咪。

烏漆媽黑的身世在網路上吸引不少網友觀看，網友留言表示：

「憑實力把自己吃的胖嘟嘟」

「小貓真的長好快，一眨眼烏漆麻黑都長這麼大了」

「開始小小一隻，現在胖胖一隻」

「這看起來天生就是個很會吃的小傢伙」



相關文章：貓咪姐妹同一天出生 飲食生活相同但體型差兩倍 養了一貓一豬？（點擊連接看全文）

+ 4

延伸閱讀：

飼主欠債千萬跑路「虎斑貓慘淪法拍物」 全網瘋搶還有人出5位數天價為牠請命

登山被告知「有流浪狗擋路」 她回家查資料不敢相信：全世界剩不到50隻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】