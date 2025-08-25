哈士奇送鄉下不足1年　讓6隻母狗生下160隻小狗　村民受不了這事

一名女飼主分享，先前曾因為工作太忙，實在沒有時間照顧愛犬，便決定將狗狗暫時帶回老家，讓家人幫忙照顧。沒想到不到一年的時間，竟然讓全村的母狗共生了約160隻小奶汪，從此狗叫聲此起彼落，讓村民都被吵到受不了。



該名女網友透露，自己因為工作原因不能養狗，在過年的時候就把哈士奇送到老家，希望能夠由家人代為照顧，讓狗狗不至於孤單一個人。儘管還沒有幫狗狗結紮，但因為是公狗也沒有太過擔心。沒想到才不到1年的時間，愛犬竟然讓村裏僅有的6隻母狗，一共生了超過160隻小狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女網友聽到消息後超級震驚，沒想到狗狗的生育能力竟然如此驚人。從那時候開始，原本安靜的村落到處都是狗，隨處都能聽得到狗狗的叫聲。女子則是不斷被鄰居投訴「吵死了」，讓她大感無奈。

許多網友紛紛留言表示，影片中的數量一點也不誇張。但也同時憂心這些小狗們的未來，好命的很可能只有幾隻，多數狗狗的命運則註定相當坎坷。也有網友指責飼主為何不幫狗狗結紮，讓無辜的流浪狗成為受害者。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】