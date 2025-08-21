16歲老金毛雙眼失明 主人為牠養新小夥伴 竟訓練成狗專屬導盲犬
撰文：狗與愛的世界
這隻住在英國的金毛名叫陶（Tao），已經16歲了。
因為年紀較大，陶患上了青光眼，眼睛裏的膿水無法正常排出，於是，兩隻眼球便陸續通過手術摘除了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
陶和奧柯的生活近照👇👇👇
家人們都十分擔心，失明會對陶的生活帶來不好的影響，於是，最後便決定再為陶領養一隻小狗，當牠的導盲犬。
新來的小導盲犬名叫奧柯（Oko），剛到家裏時只有8周大，但很快的，牠便和陶哥哥玩在了一起。
現在，牠們是最好的朋友，會一起出門撒歡，看不同的風景。
好美好啊～嗚嗚～
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】