禿毛醜狗沒人收養險安樂死　女童落淚為牠請命　奇蹟重逢超感人

一名女童在Facebook（臉書）看到一隻因皮膚病被嫌醜即將被安樂死的流浪狗，難過落淚為其請命，女童的媽媽歷經多日搜尋終於聯繫上救援單位，並將抓抓帶回家寄養，還給女兒一個驚喜重逢，動人故事感動無數網友。



根據The Dodo報導，美國德州休士頓一對母女日前在臉書上看到一篇貼文，該篇貼文寫出這隻名叫抓抓（Scratchy）的流浪狗因為嚴重皮膚病難以治療，再加上被不少人嫌棄外貌醜陋、超過收容所收養期限，因此不久後將被安樂死，女童見狀立刻難過的哭了起來，因為抓抓可愛的眼神已經讓她下定決心要收編這隻狗，於是女童決定為這隻可憐的流浪犬請命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在收養站的抓抓（madtotherescue@YouTube）

媽媽蜜雪兒（Michelle）無法拗過自己女兒的懇求，立刻開始搜尋抓抓的下落，卻找了好幾天都毫無頭緒，這幾天小女孩天天都擔心得整天心神不寧，腦中不斷浮現最壞的情況，就在蜜雪兒與女兒都快要放棄的時候，奇蹟出現了，收留抓抓的「三隻小鬥牛犬救援組織（Three Little Pitties Rescue）」主動聯繫他們，表示抓抓現在很安全，並且正在接受治療。

蜜雪兒當機立斷，主動向救援組織聯絡願意擔任抓抓的寄養家庭，但她卻故意沒有馬上告訴女兒，而是計劃給她一個驚喜。

一周後當女童放學回家後，打開門的一瞬間竟看到已經康復的抓抓開心地搖著尾巴迎接自己，這讓女童連書包都來不及放下就感動到跪坐在地痛哭失聲，她本來覺得抓抓已經沒救了，沒想到最後關頭出現奇蹟大逆轉。👇👇👇

抓抓是一隻非常善解人意的狗，牠知道是蜜雪兒一家救了自己，面對痛哭的小主人，牠溫柔地舔舐了女童臉上的淚水，就像是在告訴對方「沒事了，我好好的在這裡喔」。目前抓抓在蜜雪兒，住了幾個月，過著幸福快樂的日子，牠每天享受著帝王般的生活，被全家人寵愛著。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】