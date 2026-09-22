捐血獲叮囑勿提重物！抱7.7kg肥貓驚覺出事　網笑：過5kg都算超標

貓，能重到哪去？前段時間，網友@wen_chih_chin去捐血，醫生提醒他回去不要運動過量和提重物，他牢牢記下。



回家之後，恰好看到家裏的小貓「五金」在偷吃餐桌上的菜，網友沒有任何猶豫，直接走過去將食物大盜·咪抱離犯罪現場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

抱起小貓之後又覺得貓很可愛，吸了一會兒，但吸着吸着就覺得不對勁了……

這算不算提重物？

他立刻發帖求助：7.7公斤的小貓，算重物嗎？

貓奴在網上發帖求助，貓咪算是重物嗎？（Threads@wen_chih_chin）

吃瓜群眾：

「替你問了，醫生說超過5公斤都算。」

「當然算了，求你趕快放下，讓我來抱！」

「歪個樓……你們倆有血緣關係嗎？實在是像！」

……



ps：五金是被人遺棄的小貓，路邊撿的時候就十斤多，絕育後就更胖了……雖然體檢很健康，但一直有在減肥哦。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】