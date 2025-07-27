胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一不小心就把貓皮大衣撐爆了！有貓奴分享自己養的橘貓，不過仔細一看卻發現貓咪唯獨背上有一小塊不規則的白毛，乍看就像是絨毛玩偶的棉花炸開一樣，讓網友笑說「是不是該帶去縫合了～」
網友「眼睛有星星0909」在社群平台分享有趣的影片，畫面中的橘貓先是在貓砂盆上廁所，但被主人笑說疑似是上廁所用力過猛，讓身上的「橘皮」受不了拉扯瞬間爆開，在背上呈現出開線的樣子，露出一團白毛。不過貓咪並不以為意，最後還悠悠哉哉地爬上床休息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
胖橘上廁所用力過猛，橘皮瞬間爆開露出白毛？👇👇👇
+7
事實上影片中並沒有任何貓咪受到傷害，這撮白毛就是貓咪本來的模樣，只是看起來神似棉花炸開的模樣，配上「大橘為重」的身軀，意外讓網友們看了笑翻。
短短12秒的影片獲得上千名網友按讚，在下方留言笑說：
「哈哈，好可愛啊」
「誰家的棉花被開線了」
「來我家，我免費縫合」
「這是用了多大勁呀」
「小貓上廁所太過猛」，
有趣的照片意外在網路上瘋傳。
延伸閲讀：貓咪大便表情比賽 這隻站著拉最吸睛 網友驚呼：成精了（點擊連結看全文）
+1
橘貓主動撲向男童求包養 義工解開一見鍾情背後真相：同色系魅力瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻 隔天見1窩毛球 母貓肚子是百寶袋？女貓奴曬主子5胞胎畫面 網民笑爆：前面仲有墨後面走曬色小貓走失兩年靠1物團圓相認 主人感動設貓咪專屬房間避免再走失貓咪偷渡集裝箱 越洋跨海3周後才被發現 網民：換國籍還有新家超萌害羞小貓餓了不亂叫 用這溫柔方法詢問主人：請問吃得飯未？突然收到10年前送養貓咪照片 前主人感動淚崩：沒想到還能見到
延伸閲讀：
2浪浪遇暴雨全身濕…緊緊相擁温暖彼此 好心車主路過「霸氣全收編」
主人睡過頭忘記「每日任務」 虎斑貓皇叉手超殺眼神狠瞪：你還活著啊
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】