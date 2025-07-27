胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛

一不小心就把貓皮大衣撐爆了！有貓奴分享自己養的橘貓，不過仔細一看卻發現貓咪唯獨背上有一小塊不規則的白毛，乍看就像是絨毛玩偶的棉花炸開一樣，讓網友笑說「是不是該帶去縫合了～」



網友「眼睛有星星0909」在社群平台分享有趣的影片，畫面中的橘貓先是在貓砂盆上廁所，但被主人笑說疑似是上廁所用力過猛，讓身上的「橘皮」受不了拉扯瞬間爆開，在背上呈現出開線的樣子，露出一團白毛。不過貓咪並不以為意，最後還悠悠哉哉地爬上床休息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

胖橘上廁所用力過猛，橘皮瞬間爆開露出白毛？👇👇👇

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事實上影片中並沒有任何貓咪受到傷害，這撮白毛就是貓咪本來的模樣，只是看起來神似棉花炸開的模樣，配上「大橘為重」的身軀，意外讓網友們看了笑翻。

短短12秒的影片獲得上千名網友按讚，在下方留言笑說：

「哈哈，好可愛啊」

「誰家的棉花被開線了」

「來我家，我免費縫合」

「這是用了多大勁呀」

「小貓上廁所太過猛」，



有趣的照片意外在網路上瘋傳。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】