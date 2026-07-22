4大學室友畢業仍不棄養！合力養貓7年跨省接力 牠從此有4個家
撰文：貓來了
出版：更新：
大學時期的4名室友一起養了一隻小貓，一養就是整整7年。據介紹，是陝西的幾個學子。貓咪是不知道什麼原因，被之前的鏟屎官遺棄了。他們幾人就決定把小貓咪養了起來。
一直到大學畢業，幾個人就要各奔東西啦，但幸運的是故事並沒有結束。幾個人有在廣東的，也有在上海等地的。他們做了一個決定：貓輪流養，一人養一陣子，到時間了就交接。於是這隻貓先去了廣東，後來又到了上海，成為了一隻小滬咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
本科室友四人一起養了一隻小貓整整7年：
+3
一個普通的小傢伙，又開啟了他的另一番有趣喵生。這個小流浪，在四個人本科畢業時，還參加了陝西七校聯合畢業的MV。
網友直呼：這也算是文化水平超高的咪咪啦！如大家所言，故事還在繼續，牠可能不覺得自己顛沛流離。牠可能覺得，自己有四個家。這大概就是：
從此有了最深的羈絆。
七年前在宿舍偷偷養貓的時候，他們大概不會想到，這隻貓會成為四個人之間，最温柔的紐帶。
【延伸閲讀】貓咪上數學課犯睏 主人親教「一元二次方程」 網民：度秒如年（點擊鏈接看原文）
+1
橘貓誤認雪雕貓做同伴！輕摸即斷尾當場嚇呆 網笑：需裝反詐App貓咪痴迷魚缸小魚倒影 手忙腳亂不停狂追 引爆網民集體詩興大發貓咪進食愛叼去角落？教你2招糾正挑食壞習慣 輕鬆解決餵食難題孤兒貓B入收容所不安狂哭 隔籠母貓隔空安撫 超暖結局各有去向
【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】