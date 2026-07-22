4大學室友畢業仍不棄養！合力養貓7年跨省接力　牠從此有4個家

大學時期的4名室友一起養了一隻小貓，一養就是整整7年。據介紹，是陝西的幾個學子。貓咪是不知道什麼原因，被之前的鏟屎官遺棄了。他們幾人就決定把小貓咪養了起來。



一直到大學畢業，幾個人就要各奔東西啦，但幸運的是故事並沒有結束。幾個人有在廣東的，也有在上海等地的。他們做了一個決定：貓輪流養，一人養一陣子，到時間了就交接。於是這隻貓先去了廣東，後來又到了上海，成為了一隻小滬咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本科室友四人和貓咪的合照。（抖音@陽歌陽）

本科室友四人一起養了一隻小貓整整7年：

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一個普通的小傢伙，又開啟了他的另一番有趣喵生。這個小流浪，在四個人本科畢業時，還參加了陝西七校聯合畢業的MV。

網友直呼：這也算是文化水平超高的咪咪啦！如大家所言，故事還在繼續，牠可能不覺得自己顛沛流離。牠可能覺得，自己有四個家。這大概就是：

從此有了最深的羈絆。

七年前在宿舍偷偷養貓的時候，他們大概不會想到，這隻貓會成為四個人之間，最温柔的紐帶。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】