貓咪成精越來越像人！開門驚見穿主人底褲四圍走　還用拖鞋打曱甴

你們有沒有發現，這幾年小貓越來越「人」性化了。養貓人誰不喜歡回家的那一刻有貓來迎接自己？但這種迎接是不是有點太刺激了？！



為什麼你穿我底褲？

最近，來自斯德哥爾摩網友@riccicat下班回家，一開門家裏的小貓就衝了出來。網友本來挺高興的，畢竟貓來迎接自己，但一看貓的穿搭愣住了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友本來挺高興的，畢竟貓來迎接自己，但一看貓的穿搭愣住了。（tiktok@riccicat）

獨自在家的小貓，在她回家的那一刻，穿上了三角底褲……牠是怎麼穿上的？網友很震驚，貓也有點尷尬。起初，她以為是小貓被衣服困住了，但仔細檢查了一下……真的是自己的底褲~哈哈哈哈。

獨自在家的小貓，在她回家的那一刻，穿上了三角底褲……（tiktok@riccicat）

「你也很為我着迷吧？」

「走，回家單獨給你看！」



不過也很慶幸，回家的時候樓道裏沒人。這要是撞見鄰居，真的不知道要怎麼解釋......

我來搞定！

大家應該都見過小貓抓蟲子吧，大多都是又撲又追又咬……很符合貓咪的天性。但人滅蟲就不一樣了，一般會藉助工具，比如……拖鞋！有一天，網友在家發現了一隻超大的曱甴，還沒等他出手，小貓就先消滅掉了。怎樣消滅的？哈哈哈~用拖鞋拍死的。

貓模仿人類

之前看到一個冷知識：如果小貓是在幼貓時期被你帶回家的，那麼牠會把你當成媽媽，有意識地模仿你的行為。

也有不少網友論證了這一觀點：

「我家貓上完廁所都要洗爪子。」

「所以我大小眼，牠就也裝作大小眼是學我？」



有一個叫@安芯的網民在社交平台分享：

「我一直親牠忽然有一天牠親我，我覺得不對勁。然後就想起來我就這麼親牠的，每次我走的時候我都問團團，媽媽怎麼親你的，牠就學我親牠的樣子親我。」



這隻貓咪會按照主人親牠的方式親主人（抖音@安芯）

「牠的睡姿跟我越來越像了，還特別喜歡把貓條叼到碗裏吃！」

貓咪也會故意模仿主人的行為（抖音@梁小哥）

有一位叫KittDiary的網民分享道：

「我喜歡頭枕着胳膊玩手機，牠也學我」



貓咪也會故意模仿主人的行為（抖音@KittDiary）

所以在家要多注意了，不要把自己家的貓咪教壞喔。

延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】