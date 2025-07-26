小貓困地下管道18小時　消防員束手無策　專家用1方法成功解救

撰文：貓與愛的世界
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最近，美國紐約州的一位網友突然聽到了貓叫，而且聲音巨大，她四處找了一下發現有一隻小貓被困在了地下管道裏。

貓貓非常小隻，一直嗷嗷哭，看起來是在求救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

救貓驚險一幕（點圖瀏覽）👇👇👇

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網友立刻報警，請消防員幫忙。

但消防員趕到現場後，發現貓咪被困的位置有3-4.5米深，而且非常狹窄，人難以進去。

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小貓膽子也非常小，左躲右躲，這導致消防員嘗試了各種辦法都沒能將小貓救出來。

最後實在沒轍，就請了一位動物救援專家@德巴克（John Debacker）來幫忙。

要不還得專業人士，德巴克趕到現場後，放了一段自己特別準備的貓叫音頻，被困的小貓一聽以為是媽媽在叫，很快就走到了適合救援的位置，被成功救出。

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後來，這隻小貓被取名為「風笛」（Piper），有兩個月大。雖然在地下管道裏被困了有18個小時，健康狀態良好，已經被安排領養了。

也算是一隻幸運的小貓啊~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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