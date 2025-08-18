主人欠債3歲貍花貓被法院拍賣　500元起拍逾2000人報名競拍

江蘇一隻貍花貓即將被揚州市經濟開發區人民法院司法拍賣，起拍價500元（人民幣，下同），引起不少關注。

據介紹，貍花貓的主人因欠債被法院執行，其主人財產被法院查封，牠一直被寄養在寵物店內。截至8月18日上午11時半，已有2119人報名競拍。



阿里資產司法拍賣網信息顯示，拍賣將於9月3日上午10時開拍，起拍價為500元，加價幅度為20元，市場價為714元。該貍花貓現被寄養在開心寵物店，為公貓，未絕育，已打兩針疫苗，健康狀態良好。

《紅星新聞》報道，該拍品權利情況顯示為執行裁定書（2025）蘇1091執恢79號。該案號被執行人為揚州一有限公司，申請執行人或為一家銀行，執行標的為395.8萬元，所屬司法案件為2017年一宗金融借款合同糾紛。

寵物店工作人員稱，貍花貓是被法院送來寄養，已在該店生活2年多，健康狀況良好。

據介紹，該貍花貓現被寄養在開心寵物店，為公貓，未絕育，已打兩針疫苗。

《九派新聞》報道，8月16日，該標的物所屬的資產管理公司的工作人員介紹，貓主人因欠錢被法院執行，貍花貓因此被拍賣，牠生於2022年，幾個月大時，其主人財產就被法院查封，此後一直被寄養在寵物店內。

工作人員稱，按照寵物市場的行情，其實貍花貓是不值錢，「但沒辦法拍賣的底價是500元，這隻貓的寄養費用很貴，聽寵物店說一年要上萬塊，貓被照顧得很好。競拍的話，這個寄養費用是不用出的」。

《江蘇新聞》報道，對於主人欠債為何要拍賣寵物貓，江蘇新高的（淮安）律師事務所朱巧玲律師介紹，根據《民法典》等法律規定及有關司法實踐中的認識，寵物在法律上屬於「個人財產」範疇。法院有權對債務人的財產進行查封、拍賣以清償債務。

朱巧玲指出，除了不動產房屋和動產車輛之外，特殊連號的手機號碼，以及家養的珍稀寵物如蜥蜴、烏龜、錦鯉等均屬於個人財產。類似活體拍賣在司法實踐中也並非首例，如經濟價值較高的牛、羊、豬等動物也會被拍賣用於清償債務。