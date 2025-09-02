夫妻領養貓咪後卻不高興？不忍拆散貓咪兄弟　最終超額認養助團圓

這兩年，外國網友@EvergreenHulk過得異常艱難。



他和妻子原本養了4隻貓，可貓的年紀都太大了，去年送走了14歲的患癌老貓Max，今年送走了16歲貓咪Baloo，家裏隻剩下了另外兩隻老貓Cinnamon和Olivia了。

告別是一件非常痛苦的事，夫妻倆陸續送走兩隻貓後抑鬱了很長一段時間。他們甚至開始恐慌，害怕剩下的兩隻老貓突然離開。

為了緩解焦慮情緒，讓自己有足夠的勇氣去面對告別，他們決定去收容所再領養一隻年齡比較小的貓咪。

於是，翻看了無數帖子之後，相中了小貓「Sprite」。Sprite原本還有四個兄弟姐妹，但其中一隻被領養了，所裏就剩下牠們仨。夫妻倆去收容所看貓的時候，又很喜歡Sprite的兄弟Frodo，決定將牠倆一起帶回家。

但領養兩隻貓後，他們卻一點都不快樂，因為倆人都覺得被剩下的那隻貓「Loki」十分可憐。就這麼掛念了好幾天後，夫妻倆聯繫了收容所，問Loki有沒有被領養，如果沒有被領養的話，他們想把Loki也帶回家。

結果是Loki還在！最後，三兄弟就這樣團圓啦~

貓貓三兄弟（EvergreenHulk@reddit）

有人讚歎：

你做了正確選擇哦，一家貓就要整整齊齊

