毛孩被帶走還以為遇拐賣　結局神反轉竟是主人演戲帶愛寵絕育設局

前兩天就刷到個視頻，一個小哥在門口整理鞋子，門沒有關緊，小貓在屁股後面就溜出來，在門邊的紙箱蹭來蹭去。誰知道下一秒，小哥整理完鞋子轉頭回家把門都關了，全程似乎沒有看到偷偷溜出門的小貓，小貓就這樣水靈靈被關在門外頭。

還以為影片的後面會有外帶小哥敲門，門外小貓終於被主人發現的事，然而下一秒出現的並不是外帶小哥，而是女生直接把貓塞箱子裏帶走了！ ！哇幹嘛幹嘛！這是要幹嘛！看得我也急了，貓都被偷走了主人不知道啊！這把小貓帶去哪裏啊！

小貓咪被主人喝朋友做局（抖音@雙喜和三月）

到了下一幕才知道，鏟屎們的心眼真是多啊，小貓是被帶去醫院做絕育了……主人還在旁邊說：「你看看，偷偷出門沒好下場吧，被偷走就要被抓去絕育了！剛絕育的小貓滿眼全是悔恨。」

到這裏我才發現我和小貓都被這個小哥做局了！開始懂了，常聽說主人帶小貓絕育，主人被小貓記恨了很久，於是小哥請朋友來搞大龍鳳。

也別說，還真是有點小聰明，既解決了貓貓愛溜出門，也解決了貓貓的嘎蛋，最重要的是還能不記恨主人，美滴很美滴很。就是不知道以後這個朋友還能不能來家裏，估計小貓見一次打一次了。

「朋友：走，帶你去參加派對。

咪咪：什麼派對？

朋友：蛋宰派對。

貓：原來箱子是幫我準備。」



貓奴狗奴為自己的愛寵，真的是想盡辦法：

講個熱知識，膽小內向的小貓不適用，擔心咪咪應激，小哥家的那隻膽子比較肥。

之前有妹子使出同樣招數，特地叫了個跑腿小哥來演戲，把貓搶走做絕育，貓：真的有噁心。後續主人再去醫院解救貓，貓咪就會把主人當成蓋世英雄。

主人與跑腿小哥演戲，把貓搶走做絕育（喵呆力萌寵星球提供）

有的網友不信邪，自己把小貓送去絕育，回來小貓是一點好臉色都不給，哈哈哈哈哈哈。

想當年，醫生給小狗噶蛋蛋，被狗狗整整罵了3年，三年風雨無阻到寵物醫院門口罵街「還我蛋還我蛋你個王八x！」江蘇的這隻小狗也是，每天有空就跑去醫院門口罵。

另一個網友@小藝娘娘，帶著小貓怕胖去嘎蛋，手術過程很順利 ，就是術後的反應不太好。

怕胖從麻醉中醒過來，雖然說意識清醒，眼睛已經睜開，但是身體還是不能動，這也不影響小貓發揮，就在護士小姐姐包紮小貓的這1分鐘，怕胖持續對她髒話瘋狂輸出，聽不懂，但罵得很髒。

網友們看到都忍不住笑，全身都是軟的，只有嘴巴是硬的！

一直都說跟大家說，沒想讓咪生育的話，絕育是必須的，而需不需要演戲也是因貓咪而異，並不是每隻貓都會記仇，相反的小貓會還會更黏人。

畢竟小貓在醫院的時候很緊張，這麼脆弱的時候可能會更需要你的關心，如果還要演戲那種大喊大叫，拉拉扯扯，它會更害怕，更容易受驚。

你家小貓當時怎麼絕育的捏？

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】