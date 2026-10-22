霜降來襲寵物需增肥？盲增糧恐誘發心臟病　獸醫拆解秋冬3大迷思

迎來霜降節氣，這是秋季的最後一個節氣。天氣漸寒，不少寵物主開始琢磨「貼秋膘」這件事。但盲目進補可能帶來肥胖隱患，科學養護才是關鍵。



在深秋的時候，有寵一族應該對自己家的毛孩子做什麼準備，下面讓我們一起看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【毛孩子可不可以增肥防凍，一篇文章教你判斷】（canva；01製圖）

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1. 「貼秋膘」前先判斷，你的寵物真的需要嗎？

並非所有寵物都需要額外增重，先通過體況評估（BCS）來判斷：

理想體況：肋骨可輕易摸到但看不到，腰線明顯。

超重寵物：需要的是控制體重而非增加營養。

特殊群體：老年犬、患有慢性病的寵物需遵醫囑。



2. 科學進補重質而非量

「貼秋膘」不等於簡單增加餵食量，更重要的是提升食物質量：

（1）適量增量，而非暴飲暴食

每日糧量可增加10%-15%，但需分次餵食，避免一次性過量，突然大量增加食量容易導致消化不良。

（2）優質蛋白，而非高脂食物

選擇高品質蛋白質來源，如紐西蘭草飼牛羊肉、深海魚類，避免高脂高鹽的人類食物。

（3）循序漸進，觀察反應

逐步調整飲食量，用5-7天時間逐步完成食量過渡，密切觀察寵物精神狀態和排泄情況，如出現軟便或消化不良，應回調食量。

3. 不同寵物的個性化方案

室內貓：活動量小，可優先選擇低熱量、高纖維配方

活躍犬：可適當增加蛋白質和碳水化合物比例

老年寵物：關節養護成分（如葡萄糖胺）比單純增重更重要



4. 一個關鍵誤區：補得多≠更健康

最大的誤區就是認為「吃得越多，禦寒能力越強」。實際上：

過度餵養會導致肥胖，引發關節問題、心臟病等疾病。

室內寵物運動量有限，多餘能量會轉化為脂肪堆積。

真正的禦寒能力來自於均衡營養和良好體況，而非單純脂肪。



霜降時節，除了科學飲食，還要注意為愛寵提供溫暖的休息環境，並保持適度的戶外運動。健康的身體才是最好的「防寒外套」哦！

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