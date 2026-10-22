霜降來襲寵物需增肥？盲增糧恐誘發心臟病 獸醫拆解秋冬3大迷思
撰文：波奇網
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迎來霜降節氣，這是秋季的最後一個節氣。天氣漸寒，不少寵物主開始琢磨「貼秋膘」這件事。但盲目進補可能帶來肥胖隱患，科學養護才是關鍵。
在深秋的時候，有寵一族應該對自己家的毛孩子做什麼準備，下面讓我們一起看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 「貼秋膘」前先判斷，你的寵物真的需要嗎？
並非所有寵物都需要額外增重，先通過體況評估（BCS）來判斷：
理想體況：肋骨可輕易摸到但看不到，腰線明顯。
超重寵物：需要的是控制體重而非增加營養。
特殊群體：老年犬、患有慢性病的寵物需遵醫囑。
2. 科學進補重質而非量
「貼秋膘」不等於簡單增加餵食量，更重要的是提升食物質量：
（1）適量增量，而非暴飲暴食
每日糧量可增加10%-15%，但需分次餵食，避免一次性過量，突然大量增加食量容易導致消化不良。
（2）優質蛋白，而非高脂食物
選擇高品質蛋白質來源，如紐西蘭草飼牛羊肉、深海魚類，避免高脂高鹽的人類食物。
（3）循序漸進，觀察反應
逐步調整飲食量，用5-7天時間逐步完成食量過渡，密切觀察寵物精神狀態和排泄情況，如出現軟便或消化不良，應回調食量。
3. 不同寵物的個性化方案
室內貓：活動量小，可優先選擇低熱量、高纖維配方
活躍犬：可適當增加蛋白質和碳水化合物比例
老年寵物：關節養護成分（如葡萄糖胺）比單純增重更重要
4. 一個關鍵誤區：補得多≠更健康
最大的誤區就是認為「吃得越多，禦寒能力越強」。實際上：
過度餵養會導致肥胖，引發關節問題、心臟病等疾病。
室內寵物運動量有限，多餘能量會轉化為脂肪堆積。
真正的禦寒能力來自於均衡營養和良好體況，而非單純脂肪。
霜降時節，除了科學飲食，還要注意為愛寵提供溫暖的休息環境，並保持適度的戶外運動。健康的身體才是最好的「防寒外套」哦！
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