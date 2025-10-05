狗狗亂吃地上東西？3招超實用方法改壞習慣　訓練過程這行為勿做

狗狗亂撿東西吃怎麼辦？養狗狗的同學們都知道，狗狗是個很貪吃的物種，經常性的外出遛狗的時候，狗狗就會撿地上的東西去吃。



每次在家裏拆罐頭的時候，狗狗也是飛快的跑過來，一臉期待的看着你。在家裏吃點餵的東西還無所謂，最怕的就是出的時候亂撿路上的東西，萬一有老鼠藥或者東西裏面有釘子什麼的，被狗狗吃下去，生命就會收到威脅。

狗狗亂撿地上東西吃怎麼辦（James Lacy@unsplash；01製圖）

狗狗亂撿東西吃怎麼辦？自幼犬開始，我們應該訓練狗狗不要在地面上揀食的習慣，即使在家中也不要往地上扔食物，任其垂下頭揀拾，應該用手直接放在其嘴邊餵飼。

1. 指令法

在街上行走時，不要讓狗狗胡亂揀食街上地面的東西，如果發現寵物狗想咬食時，應以嚴厲語氣說「no」，阻止狗狗垂頭去嗅。在家裏的地板上放一個食物，然後，狗狗去吃，就輕輕地拍一下牠們的嘴，把食物往你自己的方向拉，就是讓食物遠離你家狗狗，然後告訴牠，一定要語氣肯定的那種「no」，說no的時候一定要非常的嚴肅，明確的告訴牠不可以。

2. 牽引繩輔助法

使用牽引繩，我們要牽着狗狗從遠的地方慢慢走到食物的附近，如果這個時候狗狗要去吃的話呢，我們就輕輕地拉一下那個繩子，然後跟牠說不可以。

3. 室外訓練

先在水泥地上試一下，把距離拉長。例如，我們可以從原來的五米拉長到十米，慢慢去靠近這個地上的食物，然後讓狗狗不要去吃。狗狗不吃之後，再變換多個場景，比如草坪、操場什麼的，進行反覆訓練。

以上三步操作，如果狗狗都能按指令，沒有亂吃地上的東西，狗主應該馬上誇獎牠，比如「好乖呀」、「好棒啊」。然後，從手上拿獎勵的食物獎勵狗狗。如果狗狗已咬進嘴裏，則必須打開口腔，挖出食物或其他東西，吐出來後應撫摸狗狗和稱讚牠。

但是小夥伴們在訓練的過程中千萬不能把地上的食物，作為獎勵，然後拿給狗狗。因為那樣的話，狗狗就不知道該不該吃地上的東西了。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】