女兒忘記帶鎖匙急求救！媽媽竟派貓咪送下樓　超臭臉飛奔笑翻網民

這天，博主回家的時候發現沒有帶鎖匙，家還沒人，她被關在了門外。無奈之下，她只能緊急呼喚母親大人。



然後……媽媽沒來送鎖匙，小貓來了！小貓跑得虎虎生風的，就是看這表情……怎麼不太高興的樣子？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主回家的時候發現沒有帶鎖匙，家還沒人，她被關在了門外。（抖音@米亞於月）

貓咪被派來送鎖匙一臉不情願：

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咪：

「您好，很不高興為您服務！」

「當年要不是家裏人偏心，去上學的就是我了」

「正玩得起興呢，煩死了！這麼大個人出門還不帶鎖匙！你說說你，一天天的能幹點什麼！」



有人就說了：

「咪尾巴都是耷拉的，看來是真的很不高興了。」

「拉拉個大臉回來給你送鎖匙！」



現在明白，媽媽為什麼帶貓出門都不帶你了吧！

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