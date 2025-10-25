7歲寵物已是中老年？3大病痛悄悄上身　忽略這4點隨時後悔莫及

撰文：波奇網
出版：更新：

你知道嗎？7歲以上的狗狗和貓咪已經算「中老年」了，隨着寵物醫療的進步，越來越多的毛孩子可以活到15歲甚至更長。

與此同時，衰老帶來的健康問題也不容忽視——關節炎、心臟病、認知退化……今天，我們就來聊聊如何科學應對寵物老齡化吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+22

寵物老齡化，比你想象的更早

狗狗：

小型犬（如貴婦（泰迪）、比熊）7歲進入老年
大型犬（如金毛、德牧）5-6歲就算老年

貓咪：

7歲開始步入中年
10歲以上屬於老年貓

衰老信號：

1. 活動減少，不愛跳高
2. 毛髮變白，尤其是嘴邊
3. 睡眠時間變長，反應變慢
4. 可能出現尿頻、關節僵硬

夏天給狗狗吹冷氣不是按開關就好！這4點不注意反而會讓牠易生病貓咪毛團恐致命！新手必學化毛方法　這情況下竟要開刀做手術？

老年寵物常見健康問題

一、關節炎——沉默的疼痛

症狀：走路跛行、不願上下樓梯、舔舐關節

應對：

使用關節保健營養品（如軟骨素、葡萄糖胺）
提供防滑墊和低矮貓砂盆
控制體重，減少關節負擔

二、心臟病——老年犬貓的隱形殺手

症狀：咳嗽、呼吸急促、容易疲勞

應對：

定期體檢（聽診、X光、心臟超聲）
低鹽飲食，避免劇烈運動

三、認知障礙——寵物也會「老年痴呆」

症狀：夜間嚎叫、原地轉圈、忘記定點排泄

應對：

多互動，玩益智玩具（如漏食球）
補充Omega-3，延緩腦退化

夏季狗狗防中暑指南　體溫超40度要警惕　獸醫建議避開正午外出大肥貓出沒！體重過重易有健康問題　4招身材管理計劃鏟屎官必讀

科學養護，讓牠活得更久

一、飲食調整

老年犬：低脂高蛋白，補充膳食纖維（防便秘）
老年貓：高水分飲食（濕糧/主食罐），預防腎病
營養補充：關節素、魚油、益生菌

二、運動管理

狗狗：短途散步，避免劇烈跑跳
貓咪：用逗貓棒引導輕度活動

三、環境優化

增加防滑墊，避免摔倒
提供溫暖舒適的窩（老年貓怕冷）
使用高邊貓砂盆，方便進出

狗狗為何愛跳沙發？3個原因讓你更懂牠　2建議來保護愛犬關節健康毛孩健康秘訣！獸醫教你揀啱糧 從「腸」計議提升免疫力！

四、定期體檢，早發現早干預

血液檢查（肝腎功能、甲狀腺）
X光/B超（關節、心臟）
口腔檢查（牙結石易引發全身感染）

建議頻率：

7歲以上：每年1次
10歲以上：每半年1次

貓咪中暑4大求救訊號　如何度過夏季高溫危機？貓奴必學急救法有必要為貓咪絕育嗎？一文看清利與弊　減少這方面疾病風險是關鍵

寵物的衰老無法避免，但科學的養護可以大幅提升牠們的晚年生活質量，從今天開始，關注毛孩子的每一個小變化，讓牠們能夠優雅老去，陪我們更久。

延伸閲讀：狗狗忠誠貓咪嫌貧愛富？科學家揭寵物性格謎團：依戀表達方式有異（點擊鏈結看全文）

+6
揭露貓咪最愛藏身的角落　從書櫥頂到馬桶墊　安全感來源竟在這裏新手狗主必看｜小狗嘔吐4大原因　黃綠色膽汁可能是胃潰瘍警號貓耳蟎高傳染易復發　症狀辨識到徹底治療全攻略：按時驅蟲是關鍵讓貓咪夏季遠離疾病　從食物保存到環境降溫要留神　養貓人必看狗狗從懷裏摔落不可輕視　4個關鍵點要注意　遇這些情況即求醫

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

寵物
寵物健康
動物熱話
波奇網