7歲寵物已是中老年？3大病痛悄悄上身　忽略這4點隨時後悔莫及

你知道嗎？7歲以上的狗狗和貓咪已經算「中老年」了，隨着寵物醫療的進步，越來越多的毛孩子可以活到15歲甚至更長。



與此同時，衰老帶來的健康問題也不容忽視——關節炎、心臟病、認知退化……今天，我們就來聊聊如何科學應對寵物老齡化吧。

寵物老齡化，比你想象的更早

狗狗：

小型犬（如貴婦（泰迪）、比熊）7歲進入老年

大型犬（如金毛、德牧）5-6歲就算老年



貓咪：

7歲開始步入中年

10歲以上屬於老年貓



衰老信號：

1. 活動減少，不愛跳高

2. 毛髮變白，尤其是嘴邊

3. 睡眠時間變長，反應變慢

4. 可能出現尿頻、關節僵硬



老年寵物常見健康問題

一、關節炎——沉默的疼痛

症狀：走路跛行、不願上下樓梯、舔舐關節

應對：

使用關節保健營養品（如軟骨素、葡萄糖胺）

提供防滑墊和低矮貓砂盆

控制體重，減少關節負擔



二、心臟病——老年犬貓的隱形殺手

症狀：咳嗽、呼吸急促、容易疲勞

應對：

定期體檢（聽診、X光、心臟超聲）

低鹽飲食，避免劇烈運動



三、認知障礙——寵物也會「老年痴呆」

症狀：夜間嚎叫、原地轉圈、忘記定點排泄

應對：

多互動，玩益智玩具（如漏食球）

補充Omega-3，延緩腦退化



科學養護，讓牠活得更久

一、飲食調整

老年犬：低脂高蛋白，補充膳食纖維（防便秘）

老年貓：高水分飲食（濕糧/主食罐），預防腎病

營養補充：關節素、魚油、益生菌



二、運動管理

狗狗：短途散步，避免劇烈跑跳

貓咪：用逗貓棒引導輕度活動



三、環境優化

增加防滑墊，避免摔倒

提供溫暖舒適的窩（老年貓怕冷）

使用高邊貓砂盆，方便進出



四、定期體檢，早發現早干預

血液檢查（肝腎功能、甲狀腺）

X光/B超（關節、心臟）

口腔檢查（牙結石易引發全身感染）



建議頻率：

7歲以上：每年1次

10歲以上：每半年1次



寵物的衰老無法避免，但科學的養護可以大幅提升牠們的晚年生活質量，從今天開始，關注毛孩子的每一個小變化，讓牠們能夠優雅老去，陪我們更久。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】