7歲寵物已是中老年？3大病痛悄悄上身 忽略這4點隨時後悔莫及
你知道嗎？7歲以上的狗狗和貓咪已經算「中老年」了，隨着寵物醫療的進步，越來越多的毛孩子可以活到15歲甚至更長。
與此同時，衰老帶來的健康問題也不容忽視——關節炎、心臟病、認知退化……今天，我們就來聊聊如何科學應對寵物老齡化吧。
寵物老齡化，比你想象的更早
狗狗：
小型犬（如貴婦（泰迪）、比熊）7歲進入老年
大型犬（如金毛、德牧）5-6歲就算老年
貓咪：
7歲開始步入中年
10歲以上屬於老年貓
衰老信號：
1. 活動減少，不愛跳高
2. 毛髮變白，尤其是嘴邊
3. 睡眠時間變長，反應變慢
4. 可能出現尿頻、關節僵硬
老年寵物常見健康問題
一、關節炎——沉默的疼痛
症狀：走路跛行、不願上下樓梯、舔舐關節
應對：
使用關節保健營養品（如軟骨素、葡萄糖胺）
提供防滑墊和低矮貓砂盆
控制體重，減少關節負擔
二、心臟病——老年犬貓的隱形殺手
症狀：咳嗽、呼吸急促、容易疲勞
應對：
定期體檢（聽診、X光、心臟超聲）
低鹽飲食，避免劇烈運動
三、認知障礙——寵物也會「老年痴呆」
症狀：夜間嚎叫、原地轉圈、忘記定點排泄
應對：
多互動，玩益智玩具（如漏食球）
補充Omega-3，延緩腦退化
科學養護，讓牠活得更久
一、飲食調整
老年犬：低脂高蛋白，補充膳食纖維（防便秘）
老年貓：高水分飲食（濕糧/主食罐），預防腎病
營養補充：關節素、魚油、益生菌
二、運動管理
狗狗：短途散步，避免劇烈跑跳
貓咪：用逗貓棒引導輕度活動
三、環境優化
增加防滑墊，避免摔倒
提供溫暖舒適的窩（老年貓怕冷）
使用高邊貓砂盆，方便進出
四、定期體檢，早發現早干預
血液檢查（肝腎功能、甲狀腺）
X光/B超（關節、心臟）
口腔檢查（牙結石易引發全身感染）
建議頻率：
7歲以上：每年1次
10歲以上：每半年1次
寵物的衰老無法避免，但科學的養護可以大幅提升牠們的晚年生活質量，從今天開始，關注毛孩子的每一個小變化，讓牠們能夠優雅老去，陪我們更久。
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】