狗狗狂吠又亂咬？這些行為恐是分離焦慮症警訊　5招教你如何陪伴

當你不在家時，家中的狗狗是緊緊貼着門邊趴一天，還是到處拆家咬東西，還是經常仰頭嗷嗷叫擾民？



其實這幾種都是典型的分離焦慮的症狀，有這種狀況出現證明狗狗特別依賴你，你的離開會讓它產生心理壓力，最終導致心理疾病。

其實分離焦慮是一種常見的狗行為問題，通常表現為狗在主人離開家時出現焦慮和不安的情緒，可能伴隨有不適當的行為。如咬壞傢俱、哮叫或排泄物問題。這個問題不僅對狗狗的幸福感造成負面影響，還可能導致家庭不便和財產損失。

1. 產生分離焦慮的原因

（1）過於依賴主人

狗是社交性動物，它們通常依賴於與主人和其他家庭成員的互動和陪伴。當狗狗過度依賴主人，與主人到了難捨難分的程度時，每當主人離開家，狗狗就可能感到孤獨和失落，因為無法像平時那樣與主人互動。這種社交依賴性可能導致分離焦慮的出現。

（2）狗狗非常缺乏安全感

有些狗狗可能缺乏足夠的安全感，當主人離開時，可能感覺自己被拋棄，甚至擔憂主人不會再回來。這種不安全感可以導致分離焦慮的發生。

（3）更換監護人或住所

狗狗被遺棄、或交給新的監護人或者移居新的環境都會引發狗狗的「分離焦慮症」。

（4）生活規律被打亂

狗狗跟人類一樣不喜歡生活規律被打亂，一旦日常生活被打亂，它們就會有很大的壓力，進而引發「分離焦慮症」。例如，如果一隻狗狗的主人平時是在家裏工作，整天和他的狗呆在一起，但又找到了一份新的工作，這樣就需要他的狗狗獨自呆上七八個小時或者更久。

（5）曾有過負面的體驗

如果狗曾經有過類似消極的分離體驗，如被遺棄、丟失或虐待，這些負面體驗會在狗的心理中留下創傷，那麼它們可能會在分離時感到更加焦慮。

（6）疾病導致

許多疾病比如尿路感染、膀胱括約肌無力、消化功能紊亂、老年認知障礙等都會引起「分離焦慮症」產生。

（7）社會化不足

狗需要適應社交環境，包括與其他狗和人類的互動。如果狗缺乏社會化經驗，它們可能對離開主人感到不安，因為它們不熟悉與其他人和動物的互動方式。適當的社交化可以幫助狗更好地應對分離。

2. 如何糾正狗狗分離焦慮

（1）脱敏訓練

脱敏訓練對糾正狗狗行為非常有效，這種循序漸進的訓練對狗狗來說接受度很高。

對於那些有輕微分離焦慮的狗來說，讓獨處的狗狗和美味的食物建立一種聯繫不失為一種好方法。

比如，當你與狗狗訓練了5到10秒後，在你出門之前給你的狗一個食物填充玩具（如一個裝滿花生醬的益智玩具），這些食物填充玩具可以作為安全提示，告訴狗狗這是一次「安全」的分離。

這種方法只適用於輕微的分離焦慮，因為高度焦慮的狗通常在監護人不在家的時候不吃東西。

（2）進家門時表現平靜

當主人在進出家門時，要記得表現很平靜。尤其回來的時候，在前幾分鐘你應該表現很平靜，不要過度關注你的狗狗，更不要有親暱行為。

（3）輔助工具

漏食玩具是很有效的解決狗狗分離焦慮的神器，如果你的狗狗喜歡這種遊戲的話，漏食玩具可以有效地把狗狗的注意力從「等你回家」上轉移到「玩玩具」和「吃零食」上。

一開始從低難度的玩具開始，當狗狗玩多了，沒有興趣後，換成更高難度的玩具，從低到高慢慢過渡。

除了漏食玩具，還有類似作用的聞嗅墊等，同樣是用來分散狗狗的注意力。

或者給狗狗開着音樂或電視，留個小燈，也能一定程度緩解狗狗的焦慮心情。

（4）讓狗狗運動起來

確保你的狗狗在出門前有大量的運動。當你準備離開時，你可以跟狗狗玩訓練遊戲和接球。一隻疲憊快樂的狗也會適當減輕「分離焦慮症」。

（5）給它找個伴

由於狗狗屬於群居動物，因此你也可以為它找個伴，就可大大緩解它對主人的思念，很多事例表明，除了另找一隻狗做伴外，貓咪也會使它高興起來。

雖然改變狗狗分離焦慮不是一件容易的事情，但是絕對是有利無害的，只需要我們有足夠多的耐心和愛，就能幫助狗狗解決這個難題。

