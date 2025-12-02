女子遇流浪貓「嫌眼神太兇」不想收養　做1約定後秒被感動帶回家

一名女子下班途中遇見一隻眼神超霸氣的流浪奶貓，本來嫌眼神太兇沒有想養，但奶貓跟了自己一路，女子開玩笑說「打個滾就養你」，沒想到小貓真的照做，她只好兌現承諾收編，影片曝光後感動網友，直呼「這根本是命中注定的緣分」。



中國重慶一名女子下班途中看到一隻流浪奶貓，這隻孤兒小貓擁有一雙霸氣的眼神，跟一般人想像可愛溫柔的奶貓差很多，所以女子一開始不想養，但這隻小貓卻一路跟著他走了一段時間，實在是不知道該怎麼辦，女子就半開玩笑跟小貓說「這樣好了，你打一個滾我就養你」。

+ 3

結果小貓繼續頂著霸氣眼神，猶豫一秒後立刻在地上打了滾實踐約定，女子見狀相當意外，就兌現承諾將小貓帶去獸醫院先進行檢查，發現身體健康頭好壯壯後做了簡單驅蟲就正式帶回家，成了新手貓奴。

影片在網絡上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「這隻小貓好帥氣，雖然沒有很可愛但很英挺」

「的確很多人都會覺得小貓應該要長很可愛，但這麼帥氣的小貓才少見，這是撿到寶」

「貓貓聽得懂人話好聰明，這女的也是跟貓貓有緣分」

「很帥氣的小貓又聰明，好在最後有成功找到家」



