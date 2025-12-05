流浪貓帶5毛球入屋　熟練走入沙發睡覺　屋主後續反應獲網民激讚

一名女網友和家人長期照顧一隻虎斑流浪貓，沒想到有天浪貓竟叼著一團小毛球出現在家門口求收留，接著陸續叼回牠的孩子們，女網友很感謝浪貓的信任，於是將一家五口全部收編。



根據The Dodo報導，艾咪（Jennifer Amy）和她的家人經常照顧住家附近一隻常見的虎斑流浪貓名叫朵莉（Dori）。經過長時間互動，朵莉開始信任這家人，某天竟然叼著一隻小動物出現在他們家後門，從玻璃門往屋內探頭張望。

+ 12

艾咪將全程都上傳到自己的Tiktok帳號「@jentiger143」上面，從影片可以看到朵莉在門口喵喵叫，門一打開立刻帶著一隻小貓咪奔進家中，動作非常熟練地跑到沙發底下，彷彿早就把這裏當成自己家。

沒過多久，朵莉又出門接連帶回第二隻、第三隻小貓，直到一家五口全數入厝安頓好，她才放心地發出滿足的呼嚕聲。

朵莉帶著一隻小貓咪奔進艾咪家中。（Tiktok@jentiger143）

艾咪表示，他們將三隻小貓分別取名為奇多（Cheeto）、豆豆（Bean）和胡椒（Pepper），也刻意在頭幾天讓貓媽媽和小貓保持安靜空間，不打擾他們適應環境。艾咪說，他很感謝朵莉對他們全家信任，甚至在叼來一窩孩子後直接願意讓人類靠近小貓，所以他們決定接收朵莉與牠的孩子一家。

如今艾咪一家全心全意照顧朵莉與牠的孩子們，並計畫在適當時機幫小貓們找領養家庭，而朵莉則會永遠留在艾咪家中，不管牠的孩子們是否全部都會被送養，艾咪一家都會好好照顧牠們。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】