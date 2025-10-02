貓媽媽不捨舊主拒遷新居　帶全家逃家抗議　網民：貓比人更有情

一名男子將自己收養的母橘貓和一窩小貓轉交給對街鄰居領養，沒想到不久後母貓竟然一隻一隻叼著孩子跑回原本的家，就像是在說「新家住不習慣，還是這裏才是我們的家」，讓男子看了又驚又感動。



綜合中國媒體報導，湖南一名男子收編了一隻母橘貓媽媽和牠一窩孩子，後來因為對面鄰居喜歡這隻母貓跟牠的一窩奶貓，男子便將貓媽媽跟小貓交給對街鄰居領養，沒想到貓咪剛過去新家沒多久，貓媽媽竟然自己一隻一隻叼著孩子跑回來舊家，就像是在說「我不喜歡新的家，還是原來的家好」，讓男子十分驚訝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片在網絡上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「貓有親情，比不識做父母的更有情」

「貓貓有讀書，知道要走斑馬線」

「母貓應該認為小孩不能獨立生活吧」

「可能還是覺得撿到自己的原飼主比鄰居好，貓咪是很會挑主人的」



