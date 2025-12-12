鏟屎官腦洞大賞　即食麵桶也能做伊麗莎白圈？貓：你看我高興嗎

Hello，大小寶貝們，喵君又來分享有趣有用的養貓小知識，話說給貓塗藥噴藥或是貓身上有傷時，記得都要給貓戴好伊麗莎白圈呀！



也有鏟屎官家裏有伊麗莎白圈，但是尺寸有點不對，貓還是能舔到大腿，立刻上網學着搞了一個即食麵桶圈，沒想到還挺好用的哦！不影響貓吃飯上廁所喝水，還不磨脖子，也不怕舔到傷口。

即食麵桶秒變伊麗莎白圈（小天使要改變人生＠小紅書）

用快遞箱紙皮也能自製伊麗莎白圈，沒想到還是防止上床圈，貓被攔下。

貓：走了，傷自尊了！



還有奶茶袋也可以弄，輕便又能防水，擦拭一下就乾淨了。不過，這些都是防乖乖文靜貓的，要是家裏有力大如牛的強壯貓，三兩下就把這玩意踹掉。

防水版奶茶袋伊麗莎白圈（FF～＠小紅書）

看看看，像這種圈圈也能踢掉的貓，我們還是老實戴傳統伊麗莎白圈吧！

一腳踢飛伊麗莎白圈的貓貓。（有喵青年提供）

咖啡濾紙和空氣炸鍋紙，也能臨時充當伊麗莎白圈，根據自家貓脖子粗細量身按需掏洞，很輕便，貓咪接受程度高，有些養長毛貓的家長，但是貓吃罐頭弄到下巴毛都是肉，可以套上這個，吃完就摘，像餐巾那樣。

咖啡濾紙和空氣炸鍋紙，也能臨時充當伊麗莎白圈。（有喵青年提供）

貓咪戴伊麗莎白圈時會感到不適，主人一定要多加陪伴。（有喵青年提供）

很多貓咪戴着伊麗莎白圈時，會覺得難受不適，主人要多安撫牠，多陪伴牠，讓牠慢慢適應哦！另外，切記不要因為心軟，不聽醫囑提前摘掉圈圈，這樣只會讓貓咪反覆受罪的。

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】