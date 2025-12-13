爺爺弄丟貓咪怕被罵　借錢買來替身瞞孫女　最終結局皆大歡喜

喵君昨晚玩抓大鵝，死活過不了第二關，抓到凌晨四點海棠花未眠，今天困得差點在工位睡過去，燃盡了，燃盡了，燃盡了，幹不了一點新活，在整理資料，又發現這篇經典貼，趕緊分享給大家笑笑。



來自豆瓣小組「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，由豆瓣用戶@三三喝果粒橙授權發佈，而且，原作者居然還關注着我們有喵青年，緣分哦！

博主與有喵青年公眾號的交流（有喵青年提供）

第一次發帖，有什麼不對的告訴我，不好的話我就刪了。事情是這樣的，我在外地上學，所以貓（名字叫芒果）是我爺爺在養。今年雙十一的時候，他晚上忘記關門，貓溜走了……

怕我回來傷心，爺爺偷偷去寵物店買了一隻差不多的貓想以假亂真。（然而我的貓已經發腮了，這隻貓還是尖下巴）但又怕被我奶奶罵，爺爺只能借錢買貓。（據說借了老戰友的錢，應該還上了）

博主爺爺抱着假貓跟博主視頻通話（三三喝果粒橙@豆瓣）

因為隔着屏幕，我一直沒發現有什麼不對，只覺得怎麼貓越來越瘦了？爺爺一直說沒有沒有，只是牠運動多了。

但昨天，雙十二，真貓又回來了！所以，現在家裏有兩隻貓……

今天真貓回來了，才敢告訴我實話。

我問爺爺：你跟我解釋一下？爺爺說：我都是為了你着想，這都是我的心意。

（沒有怪爺爺！他是很可愛的老人家，真貓是被小區保安抓住送回來的。因為爺爺每天溜達認識小區物業所有工作人員，所以一抓到立刻送到我家了。）

有姐妹問真芒果流浪一個月瘦了嗎？並沒有瘦。牠一回家就佔據主導地位，把2號嚇得瑟瑟發抖。

真芒果一直是很勇的貓，前幾年晚上家裏進蝙蝠了，我一個人在家嚇得要死，牠出馬一舉拿下了。

一個小後續，順便放兩張媽媽拍的雙芒。

有很多姐妹問我2號的去留問題 ：

雖然我還沒見過牠，可我真的很愛小貓！但是俺媽說牠們兩隻很不對付，我怕2號一直被欺負的話，小貓心理也會很不好……

而且兩隻太鬧騰，我奶奶有點受不了……我現在也沒法回家，還不知道如何處理……如果能找到好人家收養是最好的……

但是無論如何，我肯定肯定不可能把牠遺棄的！如果送養，我也會仔細鑑別靠不靠譜的，請大家放心！！如果有好的提議也麻煩大家告訴我 ！

非常感謝大家，想家人的話，要常回去看看哦。

喵君剛去看了最新消息，小芒2號被好朋友領養了，知根知底，以後還能方便看小貓近況，結局太完美了~哈哈哈哈哈哈哈。

芒果2號被領養（三三喝果粒橙@豆瓣）

最後，還提醒大家要看緊小貓~

