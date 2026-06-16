貓咪走失5年以為回喵星！聖誕前突接獸醫電話　奇蹟團聚抱緊主人

五年前，英國網友@Jilly Fretwell家的小貓「Bindi」神秘失蹤，因為當時正處於疫情封控期間，她沒有辦法外出尋貓，只能不斷地在網上發布尋貓啟事，可一直都沒有回應。



「Bindi」是網友一手拉扯大的，對於她來說，小貓是不寵物，而是最親密的家人。所以貓丟了，對她們家來講一定是件大事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但丟失的小貓哪裏有那麼容易就找回來呢？網友一家這幾年用盡辦法，也沒有「Bindi」的一點消息，漸漸地大家都接受了小貓可能已經回喵星的事實。

可誰曾想，在「Bindi」失蹤的第五年，也就是今年的聖誕節前夕，一家獸醫院打來了電話，說核實過晶片，「Bindi」在他們那裏。

小貓丟失五年還能平安回到主人身邊：

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網友一家是又震驚又高興，趕快把貓接了回來。流浪五年的「Bindi」似乎並沒有什麼變化，牠還是胖胖的，身體也很好，似乎一直以來都有得到很好的照顧。

最值得高興的是：小貓一直記得主人，見到網友他們立刻投入懷抱。看這樣子，咪也很高興呢！

Bindi：「今年的聖誕終於可以和媽媽一起過啦。」

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