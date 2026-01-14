流浪小貓滿身貓癬被撿回家 兩年後竟胖成小豬 驚人對比照曝光
撰文：貓與愛的世界
都說養貓如養花，把一隻小貓養好真的很有成就感。
兩年前，網友@_imyeeeting_在公司附近發現了一隻流浪奶貓，牠常徘徊在路上，連躲雨都不會。
網友觀察了一陣，發現沒有貓媽媽，就將牠給撿回家了。
小貓被取名為JoJo，剛到家的時候，又瘦又小還滿身貓癬，特別可憐。
好在網友有足夠的耐心，一點點地把牠的病養好，並悉心照料，把小貓養的特別棒。
這不，兩年過去了，咪大變樣。
一點都看不出之前瘦巴拉的痕跡。
有人就忍不住問了：
以前那隻貓呢？不養了嗎？
哈哈，這麼看來也不是養貓如養花，應該是養貓如養小豬豬。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】