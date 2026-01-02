公寓驅趕流浪貓 熱心女子將這地方改作「移動城堡」 豪氣又有愛
撰文：貓與愛的世界
巴西妹子@Aninha Forti 的公寓不允許養貓，但她們社區附近有三隻流浪貓，她常常照顧。可前不久，建築法突然要求居民清理好公寓的公共區域，也就是說小貓很可能無法在公寓附近生活。
Aninha非常擔心小貓的狀況，因為在她認識貓咪之前，這三隻貓一直活得很辛苦，所以她不希望小貓連一個遮風擋雨的地方都沒有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，她買了一輛車放在了車庫裏，讓這輛車成為小貓的居所。
按照公寓的要求，車庫裏只能放車不能放其他雜物。但Aninha將貓貓的生活用品全都放在車子裏，這並不違反規定。
現在的小貓，終於有一個能睡的地方了。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】