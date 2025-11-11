流浪貓有獠牙似吸血鬼？獸醫揭原來患這病　牙齒有問題只能吃罐罐

網友一直在救助流浪貓，前一陣一位船廠的保安給她打電話，說有一隻貓不太對勁。但具體哪裏不對勁，那個保安也說不明白。



於是，網友緊急前往現場，發現這隻貓的體型很小，牙齒也很長，就像是那種傳說中的吸血鬼一樣。

吸血鬼小貓貓

她不確定貓是就長這樣還是患上了什麼罕見病，立刻帶牠去了醫院。別說，送的還真及時，再晚一會兒，咪就救不回來了。

後來，小貓經過仔細的體檢，發現牠患有侏儒症，這種病導致牠在幼貓時期發育不良，體型無法變大。除此外，牠的喉嚨也發育不全，恆牙的尺寸正常，但頭骨太小，顯得牙齒像呲出來的。

因為牙齒的問題，這隻貓咪吃飯不能很好的咀嚼，因此不能吃貓糧只能吃罐罐，但好在沒有其他健康問題，主人已心滿意足。

希望這隻吸血鬼小貓貓，能夠幸福生活吧。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】