「流浪漢」半夜潛入酒店與職員擠床？真相曝光笑翻：大橘貓太囂張

有些人啊，誰教你這樣起標題的，基本可以紮根新聞界了！抖音網友發帖稱《流浪漢住酒店不想花錢半夜偷偷溜進值班室跟工作人員擠一間》？？？？？？？？？？？啊？這對嗎？多危險啊？槽點過多，一時間語塞。



點進去一看原來是：大橘跑酒店休息間，躺人牀上睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓偷入酒店與員工同睡一張牀。（抖音@幸運小星）

齊來看看網民們的爆笑回應：

網友熱評：

@A：你這個流浪漢太囂張了，把咪咪擠得被子蓋不上。咪好心收留你，你就把咪掛網上。

@B：別看咪，看似好多毛，實則一毛沒有！

@C：黢黑的大腳丫子也不洗就躺上來睡。小貓配得感真的很強，不管腳丫多黑都好意思上牀。



看小姐姐主頁動態，這隻橘貓好像是酒店的熟面孔，大橘還有狸花一起「應聘」過保安崗。「面試的時候不是說，你們兩個強強聯爪，整棟樓的安全不在話下嘛？怎麼一會沒看住就睡覺了？」咪：你不知道嗎？我們貓咪想咪就眯~

這哼哈二將還兼職賣票，你們覺得牠們能賣得明白嗎？

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