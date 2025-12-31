網吧老闆收編流浪貓當員工　打機擼貓雙重滿足　點單牠竟要預約？

中國山西有家網吧讓人相當心動名字叫「一川電競」 ，居然把陪玩業務捲到了小貓咪！



別家網吧陪玩是小哥哥小姐姐。這家倒好，直接上架三隻小貓：小狸花叫來福，橘貓幹脆叫大黃，還有叫三花的三花。這名字起的跟叫帥哥的帥哥一樣……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網吧將小貓咪上架到點單頁面。（抖音@一川電競）

這三隻可不是花錢買的員工，全是老闆撿回來的流浪貓，在網吧裏過上了好日子，連貓糧、貓零食、貓窩都是頂配。

老顧客都知道，進門先找貓擼兩把。一來二去成了默認流程，老闆也懂大家的心思，乾脆把貓咪陪玩當特色項目上架了。就是想點橘貓大黃陪玩的話要預約嗎，貓咪太愛亂跑，得提前出去抓。

老闆評論（抖音@一川電競）

腦補一下很好笑，老闆都得門口大喊「大黃回來上班啦！有客人點你了！」

這哪是電競網吧啊,直接改名貓咖網吧！性價比直接拉滿,上網還能免費擼貓，比純貓咖香多了！！

+ 3

延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】