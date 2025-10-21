可愛芝娃娃竟成「熱狗麵包」？主人爆笑P圖　狗狗表情無奈萌翻

這隻芝娃娃名叫「Gherk」，長相相當可愛。



Gherk 的主人活潑又愛搞笑，經常拍下 Gherk 的醜照，再用修圖技術製作出各種搞笑照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Gherk和牠的主人（the.gherk＠ig）

譬如這張照片，主人就把 Gherk 躺著的模樣和熱狗麵包 P 在一起，看起來又搞笑又合理哈哈哈！

Gherk被ｐ成熱狗麵包（the.gherk＠ig）

Gherk的醜照▼▼▼

+ 5

不得不說，Gherk 的表情真的相當有戲啊！

+ 8

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】