可愛芝娃娃竟成「熱狗麵包」？主人爆笑P圖 狗狗表情無奈萌翻
撰文：狗與愛的世界
這隻芝娃娃名叫「Gherk」，長相相當可愛。
Gherk 的主人活潑又愛搞笑，經常拍下 Gherk 的醜照，再用修圖技術製作出各種搞笑照片。
譬如這張照片，主人就把 Gherk 躺著的模樣和熱狗麵包 P 在一起，看起來又搞笑又合理哈哈哈！
Gherk的醜照▼▼▼
不得不說，Gherk 的表情真的相當有戲啊！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】