論狗狗和自家主人有多像　主人穿毛絨外套　網友：「認親」現場

我想，全世界的鏟屎官都會有一個疑問：「狗是我一把屎一把尿拉扯大的，那牠會不會以為自己是我親生的？」小狗：「媽媽，我就說我是你親生的吧！」



1. 西摩犬「認親」

博主發帖說，自己買了一件新衣服，結果沒想到的是，穿上的一瞬間，自家小狗就特別激動，不停傻笑，然後抱着自己轉圈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看之前還在想這衣服能有多不一樣，結果看之後……這毛茸茸的感覺和顏色簡直跟狗狗的皮膚一模一樣！

我不行了，一開始沒看清還以為你跟你孩子穿的親子裝，仔細看看才發現是狗，真的不怪孩子這麼興奮啊哈哈哈！

吃瓜群眾笑嘻嘻：

「狗：我就知道我是你親生的！」

「狗：果然是我的媽媽！」

「《耶：我就知道！我是我媽媽親生的！媽媽的毛和我的毛一樣！》哈哈哈萌飛我轉轉二手機哈哈。」

「狗：媽媽，你終於學會化形了！」

「還真別說，你們倆挽手的時候好像姐妹。」

「我感覺牠想讓你趴下，和牠一樣四肢着地。」

「如果我買上這個衣服去狗咖......」

「大家都看到了哈，這確實是牠媽媽。」



心都化了，好可愛！

2. 狗狗隨主人

國外一小哥發視頻說，要給大家看看自己的孩子。我尋思，孩子有什麼好看的，結果鏡頭一轉……

這親子髮型，這滿頭的髒辮，笑死，這真的噴不了，這真是親生的啊！

「日子不是跟誰過都一樣的家人們！」

該說不說，寶寶確實是媽媽親自生的呀～妹子穿襪子時習慣一高一低，直到這天她才發現，這竟然跟自家狗狗腿部毛髮的顏色相同……

評論區辣評：

「怪不得都說寵物跟主人長得像。」

「行行行，我承認我好吃懶做、腿短還胖，孩子都是遺傳我的，行了吧......」

「親生的，我和傻狗都倔，只是我是人牠是驢。」

「不是一家人，不進一家門......」

「誰養的狗像誰，誰跟狗待一起時間久也像狗哈哈哈哈！」



唉，到底要不要告訴狗狗牠們是自己親生的呢哈哈哈！

3. 人類幼崽和狗狗同一個媽媽？

這天，鏟屎官給兒子穿上了自家愛犬同款的狗狗外套。結果沒想到的是，狗子開心壞了，牠看到後，立刻圍着小主人又蹦又跳，甚至，還叼來自己的玩具分享。

我估計，孩子內心想的肯定是：「我之前還覺得你長得有些奇怪，這下終於可以確定了，咱倆都是媽媽親生的！」

該說不說，真的隔着屏幕都感受到了狗子的快樂，但就是不知道，等小主人脱下衣服後，牠會有什麼反應呢哈哈哈。

