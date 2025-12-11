邊牧智商天花板！會表達想喝奶、能翻譯狗語　還會給其他狗留陷阱

果然狗狗和邊牧要區分開來！



湖北一網友分享了一次和邊牧驚掉下巴的溝通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，邊牧「瑞瑞」突然一反常態，一直拿爪子摸臉。網友誤會，以為牠是想要摸頭，但牠接下來的反應，卻很明顯不是。

主人誤以為「瑞瑞」想讓主人摸牠的頭（抖音＠邊牧瑞瑞君）

瑞瑞努力在思考該如何表達，於是，走向了水盆邊，繼續做出摸臉的動作。網友以為牠是想要洗臉，便再次開口詢問。而見主人還是不理解，瑞瑞便假裝做了一個喝水的動作，試圖提醒。

直到這時，網友的心裏冒出來了一個答案，於是她叫來了家裏的另外一隻邊牧「金金」。

此時的瑞瑞還在摸臉。而金金在聽到主人的提問後，立馬轉頭抬眼看了一眼枱面，按下了「求助」的按鍵，幫忙解釋。

網友開口詢問瑞瑞，是不是想喝奶。小傢伙聽到後，眼睛瞬間發亮，瘋狂點頭，表示了肯定。

網友開口詢問瑞瑞是不是想喝奶，小傢伙聽後瘋狂點頭。（抖音＠邊牧瑞瑞君）

原來，網友平時習慣把袋子裏多餘的奶抹在臉上，起到美白潤膚的作用。奶是早上她從冰箱裏拿出來的，準備放熱了再給家裏的小狗喝，結果卻忘記了。

瑞瑞從自己的角度出發，表明是喝的東西。又從主人的角度去描述，暗示對主人來說是擦臉的東西，就好像在說：「你洗臉用的東西，給我喝點！」

內地河北省一博主家的邊牧「停子」，不僅是一隻會「說話」的小狗，還能獨立思考。

這天，一位小狗的主人發現自家小狗生病後突然嗷嗷叫，有些擔心，不知道是身體不舒服還是想讓主人陪，於是，便向博主求救。

狗狗感覺不舒服後自己向主人溝通表達（抖音＠邊牧停停的日常）

停子醫生仔細聆聽小狗的叫聲，還沒聽完就迅速做出翻譯，按下了「難受」的按鈕。

甚至，牠智能到還能對博主提問的各種細節問題做出多選回答。

博主詢問小狗是生氣不高興還是身體難受，停子醫生聽到後，依次將爪子放在了主人的兩隻手上，表示小狗不僅身體難受，心情也不太美麗。

而當博主詢問小狗是不是想出去玩，不想呆在籠子裏時，停子醫生也是立馬給出了肯定的答案。最關鍵的是，停子醫生不光會給別狗看診，自己難受會主動去醫院，根本不用博主操心。就比如有天，停子主動說出了自己身體難受。

於是，博主立馬預約了醫生檔期。

經過醫生診斷，發現狗狗除了腿部外並無其牠大礙。（抖音＠邊牧停停的日常）

但好在，惜命的停子經過一套檢查下來，除了腿以外，沒有其他的問題。

其他小狗一覺醒來：「不是，牠有病吧！」

吉林一網友回到家，發現家裏的小狗們竟然狂炫了一整瓶褪黑素。

+ 3

一看監控，發現是德牧偷了褪黑素後丟給了邊牧。但奇怪的是，邊牧把瓶子擰開後就走了，一口都沒吃。其他小狗們見狀，也沒管那麼多，立馬一擁而上吃了個精光。

而邊牧呢，則是趁着這個時候，自己跑去吃掉了養關節的保健品......

最後，褪黑素一上勁兒，除了邊牧外其他狗狗全部睡過去了，中間一次未醒，直接睡到了第二天早上。

就是說，不愧是邊牧啊，安眠藥給別的狗吃，自己吃保健品哈哈哈！

延伸閲讀：邊牧認錯乳牛貓是親媽 跟屁蟲行為窮追不捨 喵崩潰：我不是你媽（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】