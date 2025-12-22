邊牧聽懂220單字！全球僅47隻獲認證　主人揭秘：多做這事就對了

在英國有一隻能聽懂超過220個詞彙的「天才牧羊犬」。6歲的邊境牧羊犬「快樂」（Happy），是全球少數、僅47隻具備「高度詞彙辨識能力」的超聰明狗狗之一。根據日媒「FNN」報導，「快樂」對語言的反應很精準。



記者在飼主家中做測試，要快樂從一堆絨毛玩具中找出「西瓜」，快樂毫不猶豫地叼回正確物品。後來要求找「長頸鹿」時雖稍微想了一下，但仍在玩具堆中逐一尋找，最後成功完成任務。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

快樂之所以能記住超過220個詞，全靠主人艾琳長期與牠玩「命名記憶遊戲」。快樂只要做對，她就會語氣誇張地說：「Yes！就是這個！」並給牠極大地讚美和點心。

艾琳也說，有的狗狗在主人說「坐下！」時，並不想坐下，主人也覺得「沒什麼關係」，就放棄了。其實主人只要耐著性子，持續說「等等！坐下！」狗狗還是會坐下。這時，飼主就要好好讚美狗狗，讓狗狗理解自己應該做的正確行為。

專業獸醫石井萬壽美也留言表示，邊境牧羊犬果然名不虛傳。她在看診時，就曾見過有些邊境牧羊犬，只要聽到飼主說負面的話，就會立刻垂下耳朵、露出明顯不高興的反應。而牠驚人的記憶力不僅來自天賦，更是因為與飼主之間有強烈的信任關係，以及持續而豐富的互動。

相關研究中顯示，在經過認證的這47隻超聰明狗狗之中，有七成以上是邊境牧羊犬或其混種，其中有十隻以上住在英國，甚至有能記住多達1022個詞彙的天才狗狗。

