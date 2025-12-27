阿富汗獵犬獲封「狗界超模」！穿貂皮戴墨鏡　網嘆：比我還會穿

最近社群被一位「時尚咖」徹底洗版！不是人，而是一隻名叫 Samantha 的阿富汗獵犬！憑著自帶距離感的高冷神情，加上浮誇又精緻的時尚穿搭，牠直接被網友封為「狗界超模」。



Samantha 不只毛髮保養滿分，造型更是比照人類時裝週規格上線：貂皮大衣、西裝襯衫、披肩、墨鏡通通到位，連髮型都會跟著穿搭換季，氣場一開直接碾壓全場，話題度高到不當寵物明星都不行！

阿富汗獵犬本來就自帶貴族光環，但最近真正把氣場拉到滿點的，是這隻超潮代表 Samantha。高顏值加上全套精心造型，直接被網友封為名副其實的「狗界超模」。住在蘇格蘭愛丁堡的 Samantha，在 IG、TikTok 吸粉超過十萬，影片動輒破百萬觀看，人氣根本網紅等級。

牠自介寫著「要求高、固執、凡事靠自己，而且永遠是對的」，完美對應牠的冷調奢華穿搭。從人造貂皮大衣、西裝襯衫到粗呢外套輪番上陣，再搭配披肩、絲巾、墨鏡等配件，造型完成度高到讓人懷疑：幕後是不是有時尚圈人士在操盤？

不只穿搭有戲，Samantha 的髮型更是流量密碼。一頭長毛時而自然披散，時而變身包頭、公主頭、馬尾輪番上陣，還會搭配貝蕾帽、毛帽、髮箍、絲巾，偶爾再來個蝴蝶結加持，造型多到根本是在開「狗狗髮型教學」。再加上主人幽默又神準的文字配圖，每篇貼文都自帶話題體質，成功圈粉一票又一票愛時尚、也愛毛孩的追蹤者。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】