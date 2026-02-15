貓狗看電視竟是一格格？揭秘毛孩視力真相　買這顏色玩具最吸睛

平常看到好看的衣服，好玩的玩具，都忍不住給自家的寵物安排上。但是你有沒有想過，貓貓和狗狗可能欣賞不來你的審美呢？



貓狗眼裏的色彩是什麼樣的？

都說貓的世界是黑白的，狗狗是色盲，其實不是。顏色主要靠視錐細胞來辨別，人有三種視錐細胞，可以辨別紅綠藍三原色。但是貓和狗的視錐細胞比較少，看到的顏色就和我們不一樣了。貓貓只能分辨藍色和綠色，例如牠們看到的紅色會變成灰色，整體的色調都是偏灰白的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

關於貓咪眼睛的那些事（小紅書@長沙秋天家寵物攝影；01製圖）

+ 4

狗狗則能看到藍色、黃色和灰色，紅色和綠色在狗狗看來是偏灰的。但狗狗很難分辨出橙色黃色和綠色，這三個顏色在牠們看起來很相似。

所以和狗狗在草坪上玩球時，不要選擇你覺得好分辨的紅色，應該選狗狗分辨的出來的藍色。那麼導盲犬分不出紅色和綠色，是怎麼區分紅綠燈的呢？

其實牠們主要通過分辨不同亮度的灰色來辨別。

環境再黑，貓狗也能看見嗎？

雖然，貓貓狗狗可以聚集微弱的光線讓自己在晚上看得更清楚，但在全黑的空間裏，牠們也是什麼都看不見的。

很黑的時候，貓貓狗狗的眼睛甚至還會「發光」，這是牠們眼睛視網膜後的明毯在起作用。微弱的光線會有一些打到明毯上，再由明毯反射回去，就變成了我們看到的會發光的鈦合金狗/貓眼了。

貓狗看得懂電視嗎？

有時候你會看到貓貓或者狗狗跟你一起看著電視，讓你享受著天倫之樂。但，貓貓狗狗是看不懂電視的，只是對裏面的移動的圖像感興趣。而且，同一個畫面在我們看來是連貫的，在貓貓狗狗的眼裏卻像是在播PPT（PowerPoint，指一格格播放）。

+ 2

不過也是因為有這種自帶的放慢動作的視力，讓牠們成為家裏的捕蟲能手。

4. 貓狗都是近視眼嗎？

貓狗的視力都只有人類的一半，可以說是超級近視眼。不過牠們的視野範圍，卻比人要寬廣得多。人的視野範圍一般在210°左右，而貓貓能達到285°。

狗狗因為有的是長鼻腔會阻擋，所以牠們的視野範圍大概是在250°~290°。

還有用來判斷物體距離的雙眼重疊區域，區域越大，判斷就越準確。人的雙眼重疊區域是120°，但人類的眼球可以轉來轉去，彌補了一些不足。貓貓的雙眼重疊區域大概是130°左右，而狗狗由於鼻子的影響，就只有50°左右啦。

貓貓狗狗的世界雖然少了一些色彩，但對牠們來說並沒有太大的影響。說不定在牠們看來，是我們認錯了顏色呢。

延伸閲讀：失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】