幼貓訓練4招建立好習慣　誘導獎勵並重　善用噴水器糾正行為

寵主都希望寵物可以對自己言聽計從，乖乖聽話，不亂搞破壞，這就只有通過訓練的方式，讓貓咪養成一種好習慣。



對於貓咪的訓練，家長應該從貓咪小時候就開始訓練，但是，每個貓咪的性格脾氣不同，家長應當選擇最適合的方式進行訓練。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可以通過訓練的方式，讓貓咪養成好習慣。（helena-lopes@Unsplash）

要貓咪聽話，要誘導與獎勵並重才可！

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1. 誘導訓練

主人可以利用食物、物品或以主人透過肢體動作引導貓咪做出正確的動作，訓練幼貓更適合使用誘導訓練法。

2. 強迫訓練

強迫是指主人強行逼迫的方式訓練貓咪準確做出相應的動作。例如：訓練貓咪做躺下的動作，主人在發出「躺下」命令的同時，需以溫和力量輔助，迫使貓咪躺下，這樣重複若干次訓練後，貓咪很快就能對主人「躺下」的命令形成條件反射。

當主人說到「躺下」的指令時，貓咪就會自動的躺倒在地。在使用這種方法訓練貓咪的時候，主人應該考慮到貓咪本身的性格習性，貓咪喜歡溫和的方式，吃軟不吃硬，主人的命令越是兇狠，貓咪越是不執行命令。

3. 獎勵訓練

在貓咪做出正確的動作後，主人可以給予貓咪適當的獎勵，主要目的是強化貓咪接收命令並做出正確動作的習慣，鞏固貓咪已經形成的條件反射。主人的獎勵方式包括食物、誇獎和撫愛等。

獎勵和強迫必須結合才有效，每次強迫貓咪做出正確動作後，要立即給予適當獎勵。獎勵的豐富度要隨著訓練的難度逐漸升級。要關注的是，主人的獎勵太頻繁或條件太低也容易養成貓咪對輕微獎勵不以為然的心理習慣，不能激發貓咪訓練的熱情。

4. 懲罰訓練

一旦發現貓咪有某種壞習慣時，就應及時使用懲罰手段。懲罰的方法包括：厲聲喝止、阻斷行為。例如，當貓咪做壞事時可以用灑水槍對貓咪施以懲戒，或者大聲的對貓咪說「不」。

要使貓咪對主人的命令能做到準確到位，必須要經過一段時間的訓練的，主人應該保持十足的耐心，一遍一遍的重複命令，直到貓咪對你的命令能十分熟悉的時候，主人才算是成功了。

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