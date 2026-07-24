乳牛貓長大褪色驚變白貓？主人憑頭頂1根黑毛及「拆屋」證據認親

我發現，白貓、黑貓和乳牛貓的轉變只需要一根貓毛。你不信？請看網友@🍑👾家的白貓，說是白貓，其實仔細一看是乳牛貓。渾身都是白毛的貓咪為什麼會是乳牛貓呢？



因為扒開貓咪身上的毛找一找，就會發現貓咪頭頂有一根黑毛。你們看到貓咪頭頂的那根黑毛了嗎？鏡頭再拉近一點，看看，這不就是黑毛嘛。眾多白毛當中一點黑~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友家的白貓，說是白貓，其實仔細一看是乳牛貓。（小紅書@🍑👾）

為什麼貓咪不是白貓而是乳牛貓：

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為了證明自家的白貓是乳牛貓，主人還曬出貓咪的所做作為，趁人不注意把一卷紙扔進馬桶，這是乳牛貓會做的事兒吧？像很多鏟屎官養白貓那樣，是養着養着發現白貓變成乳牛貓了嗎？

不是的，據鏟屎官解釋，她很早就知道自己養的白貓是一隻乳牛貓，因為貓咪以前頭頂有很多黑毛。

只是養着養着，隨着貓咪年齡的增長，白貓頭頂的黑毛越來越少，最近只剩下一根了。所以，趕緊拍照留作紀念。原來，白貓以前的含牛量這麼多啊！

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