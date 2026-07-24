乳牛貓長大褪色驚變白貓？主人憑頭頂1根黑毛及「拆屋」證據認親
撰文：擼貓教授
出版：更新：
我發現，白貓、黑貓和乳牛貓的轉變只需要一根貓毛。你不信？請看網友@🍑👾家的白貓，說是白貓，其實仔細一看是乳牛貓。渾身都是白毛的貓咪為什麼會是乳牛貓呢？
因為扒開貓咪身上的毛找一找，就會發現貓咪頭頂有一根黑毛。你們看到貓咪頭頂的那根黑毛了嗎？鏡頭再拉近一點，看看，這不就是黑毛嘛。眾多白毛當中一點黑~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
為什麼貓咪不是白貓而是乳牛貓：
+3
為了證明自家的白貓是乳牛貓，主人還曬出貓咪的所做作為，趁人不注意把一卷紙扔進馬桶，這是乳牛貓會做的事兒吧？像很多鏟屎官養白貓那樣，是養着養着發現白貓變成乳牛貓了嗎？
不是的，據鏟屎官解釋，她很早就知道自己養的白貓是一隻乳牛貓，因為貓咪以前頭頂有很多黑毛。
只是養着養着，隨着貓咪年齡的增長，白貓頭頂的黑毛越來越少，最近只剩下一根了。所以，趕緊拍照留作紀念。原來，白貓以前的含牛量這麼多啊！
【延伸閱讀】貓咪化身「皮草帽」淡定陪主人現身機場！人貓默契驚呆工作人員（點擊連結看全文）
+6
長城出現貓咪「保安」！靠肥美賣萌俘虜遊客 網友：太可愛了吧兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚鏟屎官家中連續出現零錢 以為是財神顯靈 背後真相讓人哭笑不得貓咪「狩獵」成功捕獲巨大螺絲？主人嚇到睡不着：房子塌了怎麼辦
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】