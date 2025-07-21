貪睡八哥犬懶床不願起來 被抱起後旋即再躺平 網民笑稱睡太多
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友家養了一隻13歲的八哥犬（巴哥犬，Pug），名叫「Macaronina」（馬卡羅尼娜）。
每當網友哄Macaronina起身時，牠總是睡眼惺忪的不願離開牀，看起來像是沒有骨頭的一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不願起牀的Macaronina！（jongraz@Tiktok）
網友也是無奈，只能被迫一手將馬卡羅尼娜抬起，試圖讓牠站着，結果沒想到的是，這貨卻又再次躺下睡起了覺。
點擊下方圖輯，看看Macaronina日常生活時慵懶的樣子！👇👇👇
+2
就是說，我睡9-10個小時後也跟牠一樣哈哈哈！
延伸閲讀：下雨天八哥犬不想外出濕腳 跟節拍舉手回應超可愛網民笑噴：聰明（點擊連結看全文）
+7
八哥犬用泰山壓頂叫爸爸起床不成功 最終靠這招撒嬌賣萌臭功奏效魔天使與鄰居八哥犬感情極深厚 每天黏在一起 超萌跨品種友情柴犬散步變寶媽 3隻小貓追隨討奶全家驚 網友直呼：看傻了瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻 隔天見1窩毛球 母貓肚子是百寶袋？柴犬外出散步未盡興 秒跳入枯葉堆耍無賴 有趣反應網民笑噴邊牧做錯事秒裝可愛 開飛機耳還笑臉討好 網民：誰還罵得下去比熊犬有兩副面孔 笑時眼彎如月 生氣時變惡煞超有戲
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】