貪睡八哥犬懶床不願起來　被抱起後旋即再躺平　網民笑稱睡太多

網友家養了一隻13歲的八哥犬（巴哥犬，Pug），名叫「Macaronina」（馬卡羅尼娜）。



每當網友哄Macaronina起身時，牠總是睡眼惺忪的不願離開牀，看起來像是沒有骨頭的一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不願起牀的Macaronina！（jongraz@Tiktok）

網友也是無奈，只能被迫一手將馬卡羅尼娜抬起，試圖讓牠站着，結果沒想到的是，這貨卻又再次躺下睡起了覺。

點擊下方圖輯，看看Macaronina日常生活時慵懶的樣子！👇👇👇

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就是說，我睡9-10個小時後也跟牠一樣哈哈哈！

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