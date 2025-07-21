貪睡八哥犬懶床不願起來　被抱起後旋即再躺平　網民笑稱睡太多

撰文：狗與愛的世界
出版：更新：

網友家養了一隻13歲的八哥犬（巴哥犬，Pug），名叫「Macaronina」（馬卡羅尼娜）。

每當網友哄Macaronina起身時，牠總是睡眼惺忪的不願離開牀，看起來像是沒有骨頭的一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不願起牀的Macaronina！（jongraz@Tiktok）

網友也是無奈，只能被迫一手將馬卡羅尼娜抬起，試圖讓牠站着，結果沒想到的是，這貨卻又再次躺下睡起了覺。

點擊下方圖輯，看看Macaronina日常生活時慵懶的樣子！👇👇👇

+2

就是說，我睡9-10個小時後也跟牠一樣哈哈哈！

延伸閲讀：下雨天八哥犬不想外出濕腳　跟節拍舉手回應超可愛網民笑噴：聰明（點擊連結看全文）

+7
八哥犬用泰山壓頂叫爸爸起床不成功　最終靠這招撒嬌賣萌臭功奏效魔天使與鄰居八哥犬感情極深厚　每天黏在一起　超萌跨品種友情柴犬散步變寶媽　3隻小貓追隨討奶全家驚　網友直呼：看傻了瘦弱懷孕浪貓推測只會生3隻　隔天見1窩毛球　母貓肚子是百寶袋？柴犬外出散步未盡興　秒跳入枯葉堆耍無賴　有趣反應網民笑噴邊牧做錯事秒裝可愛　開飛機耳還笑臉討好　網民：誰還罵得下去比熊犬有兩副面孔　笑時眼彎如月　生氣時變惡煞超有戲

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

八哥
寵物
動物熱話
狗與愛的世界