流浪狗天天登門尋友！禮貌舉動感動主人　最終結局超幸福暖哭全網

最近，中國河北一博主發現，一隻小黃狗經常會跑到自家門口，來找她家的小狗「雪球」一起玩耍。小傢伙特別乖巧，會用爪子小心的扒拉着門，而且，每次都只會在門口等待，十分有禮貌。



博主觀察幾天後發現，小黃和雪球已經成為了朋友，甚至，就連晚上牠也會在自家門口趴着，懷疑可能是隻流浪狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小黃狗經常會跑到博主門口，來找她家的小狗「雪球」一起玩耍。小黃狗特別乖巧，會用爪子小心的扒拉着門，而且，每次都只會在門口等待，十分有禮貌。（抖音@謙姐兩狗五貓媽）

於是，她便經常會拿出一些狗糧投餵。

博主表示，其實，她的小狗雪球也算是一隻是流浪狗，是自己在1年前遇見的。

博主的小狗雪球曾經也是一隻流浪狗，是博主在1年前遇見的。（抖音@謙姐兩狗五貓媽）

當時的牠雖然有主人，但卻生活在樓道中破爛的窩裏，冬天零下十幾度，凍的瑟瑟發抖，十分可憐。她十分不忍，於是，在和原主人溝通2個月的時間後，將牠收養。

博主看到小黃就想起了雪球，於是，多方打聽起了小黃的身世。

最後得知，小傢伙確實是一隻流浪狗，是吃百家飯長大的，她沒有猶豫，立馬將牠收養。

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