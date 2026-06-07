新狗狂吠主人！見老狗瘋狂搖尾秒震驚　網民笑：似新保安截老闆

第一次在狗子的臉上看到無措、驚訝、尷尬的表情哈哈哈！起因是博主回家，家裏新來的狗子不認人，開始一頓狂叫。這叫聲驚動了後面的老狗，牠先是愣了一下，然後一轉頭髮現是主人回來了，於是，立馬開始撒嬌賣萌。



新狗子不知道究竟發生了什麼，還在那邊狂叫，而當牠回頭看到老狗的反應時，臉上滿是震驚：「不是，大哥，誰啊，你尾巴搖成這樣？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪：陌生人，你是誰！（抖音@圓圓滿滿）

新來員工不懂事對著董事長大喊大叫：

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吃瓜群眾看完後發出了一聲爆笑：

「入職保安第一天攔了董事長的車，扭頭髮現隊長跪在地上。」

「狗：主人明天你還餵我嗎？主人：你這三個願望都挺難實現啊！」

「新狗：刀疤哥，為什麼叫你旺財？老狗：刀疤是他留的，旺財是他取的。」

「搞笑的是，新狗雖然不認識你，但是看見老狗尾巴搖成螺旋槳，自己也跟着搖了哈哈哈哈！」

「上班第一天得罪老闆怎麼辦，在線等，挺急的！」

「後續：歡迎業主回家。」



可能，這就是職場小白與老油條看到老闆的區別吧哈哈哈！

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