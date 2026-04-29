紐約親人狗獲管理員贈毛公仔！愛不釋手抱入眠 主人暖心回禮致謝
撰文：狗與愛的世界
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這隻住在紐約的狗狗名叫「Goose」，特別社牛。
平常散步時，牠特別喜歡把頭探向窗戶，看看鄰里間都在做些什麼。這天，Goose從牠最喜歡的公寓管理員那裏收到了聖誕玩偶，小傢伙開心壞了，整天抱着玩偶睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
人狗間的互動，是最溫暖的：
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主人看到後，便決定幫Goose準備回送禮物，這一來一往間也成為了聖誕節前夕最溫暖的畫面。好溫暖啊！
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