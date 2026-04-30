3隻約瑟爹利執行任務！排排站尋回櫃底玩具球　失敗求救畫面萌爆

網友家養了3隻約瑟爹利犬（Yorkshire Terrier），分別是5歲的「詹姆斯James」、6歲的「克洛伊Chloe」和4歲的「布魯斯Bruce」。



這天，她意外撞見了3隻小狗為了尋回玩具球，齊心執行任務的可愛模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友家養的三隻小狗。（tiktok@yorkiefamily3）

狗狗們排排站在打什麼主意呢？

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從畫面中可以看到，3隻小狗發現玩具球意外滾進櫃子下面後，立刻在櫃子前排排站，下定決心要把玩具球找回來。

三隻小狗在櫃前想把滾進去球球拿出來。（tiktok@yorkiefamily3）

站在最前頭的詹姆斯試着鑽進櫃子下找球，而克洛伊和布魯斯則專心看着。

但無奈，嘗試多次後牠們都沒辦法完成任務，於是，只好向主人求救。

好可愛，汪汪隊在執行任務誒～

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