貓咪食一半走開非挑食！研究指因嗅覺疲勞　教你一招即清空飯碗

不少養貓的人都有過同款困惑。你滿懷心意倒出價格不菲的貓糧，貓咪興沖沖跑過來大口進食，沒吃幾口卻突然停住，看你一眼便轉身離開。半小時後，牠又湊到你腳邊喵喵叫，彷彿之前的飯從未吃過。



很多貓奴都覺得，這是自家貓主子性格挑剔，甚至是在故意整活。但近日一項新研究，徹底推翻了這個認知，為貓咪的剩飯行為做了全面「平反」。相關成果已發表在學術期刊《生理學與行為》（Physiology & Behavior）上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日一項新研究，徹底推翻了這個認知，為貓咪的剩飯行為做了全面「平反」。（iflscience）

這項研究由日本岩手大學獸醫學教授宮崎正雄（Masao Miyazaki）團隊完成。團隊招募了12隻家貓開展對照實驗，先讓貓咪禁食16小時，隨後為牠們提供6輪食物，每輪食物僅擺放10分鐘就會被撤走。

實驗結果出現了明顯差異。當6輪食物都是同一款乾糧時，即便貓咪正處於飢餓狀態，每一輪的進食量也會越來越少。但如果6輪食物換成不同口味的乾糧，貓咪的總進食量會明顯提升。更有意思的是，即便前5輪都用同一款乾糧，最後一輪換上貓咪平時不愛吃的食物，牠們依然會對這份新食物表現出明顯興趣。

貓咪興沖沖跑過來大口進食，沒吃幾口卻突然停住，看你一眼便轉身離開。（AI生成圖片）

研究團隊指出，貓咪這種吃一半就走的行為，核心原因是嗅覺疲勞，而非挑食或已經吃飽。貓咪是高度依賴嗅覺的掠食者，食物的吸引力幾乎全由氣味決定。當牠們持續聞同一款食物的氣味，嗅覺受體會快速出現疲勞，大腦會自動過濾掉這種持續不變的味道。對貓咪來說，聞不到氣味的食物，就徹底失去了吸引力。哪怕身體還沒吃飽，牠們也會終止進食。

這就像人剛噴香水時覺得氣味濃烈，十幾分鐘後自己就完全聞不到了，二者是同一個道理。團隊進一步實驗發現，不用更換貓糧品類，只需微調原有食物的氣味，就能重新喚醒貓咪的食慾，讓牠們吃完剩下的食物。

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研究人員還提到，這種行為也有對應的進化根源。家貓的祖先是獨居捕獵的野貓，習慣一天多次進食小型獵物，和群居捕獵，習慣一次飽食的犬類截然不同。

這項研究也有很強的實用價值。想讓貓咪多吃飯，可以通過更換不同氣味的食物提升食慾。對於需要控制體重的肥胖貓咪，單一的飲食反而能幫牠們減少進食。此外，生病食慾不振的貓咪，也能通過調整食物氣味來維持進食。

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