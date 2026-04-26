橘貓是懶豬？每日睡眠長達20小時　半睡半醒瞇眼才是「獵人本能」

貓咪的家長們都發現了這麼一個問題，就是每天在看到自己家貓咪的時候，幾乎總是在睡覺，可能小的時候還調皮一點，經常會去玩。



但是一旦隨著年齡的增長，變得鬱鬱寡歡，幾天每天大部分時間都在睡覺，那橘貓一天到底能睡多長時間呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

對於橘貓來說，橘貓是喜歡睡覺的，這點也是必然的。每天睡覺的時間都能達到14個小時，隨著年紀變大之後，很有可能會達到20個小時。

為何橘貓愛睡覺，揭秘睡眠背後的基因原因。（unsplash；01製圖）

半睡半醒加上眯眼竟然是「獵人本能」？

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這種睡眠習慣其實是由於基因而造成的，就在貓還沒有成為人類寵物以前，生活的地方都是在野外，每天都依靠捕獵活著，就在這個過程中需要消耗很多的體力，因此要依靠很多的時間來睡覺，從而快速恢復體能，另外睡覺也是保護體能的最佳方式。

橘貓的睡眠習慣，你家貓咪也是這樣？

不過小夥伴們也不要看橘貓好像一直都在睡覺，其實很多時間並不是真的在睡覺，而是有很多的時間都是在打盹。有時候你感覺橘貓正在睡覺，不過只要仔細觀察之後就會發現牠還有眼睛是睜開的，可能只是微微的把眼睛瞇上了，留了一條縫，但是只要聽到附近有什麼聲音，那麼牠的耳朵就會快速轉動，或者直接就跳起來，擁有著特別高的警覺性。

通常橘貓的打盹時間會在15分鐘到半個小時左右，此時身體是時刻處於備戰的狀態中，稍微有點什麼就會很快行動了。

不僅是橘貓這個品種，當然所有的貓咪幾乎都是一樣的，都是非常的愛睡覺的，小編掰著手指頭算算，橘貓最少是有3分之2的時間都在睡覺，對比著橘貓搗亂的樣子，小編還是更喜歡橘貓睡覺了的樣子。

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