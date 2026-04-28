長腿狸花貓身材太優越被疑P圖飼主急澄清 網民分享家喵對比笑噴
撰文：擼貓教授
出版：更新：
見過很多狸花貓，但腿這麼長的狸花貓還是第一次見。
這隻狸花貓叫「好運」，是主人領養的貓咪。因為腿太長，一度被人懷疑腿是不是被主人P長的。主人發帖澄清，真不是P的，「好運」的腿本身就很長！很好地詮釋了什麼叫「頸以下全是腿」，這個腿長很羨慕吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
脖子以下全是腿的貓咪：
+5
世界上有短腿貓這個品種，為什麼沒有長腿貓呢？
如果有的話，「好運」肯定屬於長腿貓。
網友在評論區分享自家的「飯糰」貓：
+1
你家貓是長腿貓還是短腿貓呢？
【延伸閲讀】兩隻流浪狗突襲小黑貓 白貓直接霸氣護友 畫面引無數網友點讚（點擊連結看全文）
+7
貓咪奇遇記上演 媽媽帶孩子買小金魚 最後抱回家的卻是牠：好暖出差沒法帶愛貓 回來後即去寵物酒店接回 結果卻遭粗口問候？破爛小貓變美麗仙子 高速公路遇主人愛心收養 在新家被寵上天貓咪在家狂跑結果意外撞牆「毀容」 主人驚喜發現變成超萌表情包暹羅貓為何冬天會變黑？揭秘「變色龍」反轉真相 溫度才是關鍵！
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】