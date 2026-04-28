長腿狸花貓身材太優越被疑P圖飼主急澄清　網民分享家喵對比笑噴

撰文：擼貓教授
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見過很多狸花貓，但腿這麼長的狸花貓還是第一次見。

這隻狸花貓叫「好運」，是主人領養的貓咪。因為腿太長，一度被人懷疑腿是不是被主人P長的。主人發帖澄清，真不是P的，「好運」的腿本身就很長！很好地詮釋了什麼叫「頸以下全是腿」，這個腿長很羨慕吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狸花貓的大長腿，你也喜歡嗎？（小紅書＠好運+99）

脖子以下全是腿的貓咪：

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世界上有短腿貓這個品種，為什麼沒有長腿貓呢？

如果有的話，「好運」肯定屬於長腿貓。

網友在評論區分享自家的「飯糰」貓：

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你家貓是長腿貓還是短腿貓呢？

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【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】

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