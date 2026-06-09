狗狗誤踩老鼠膠！獲救後竟粘在地板變無電玩具　爆笑反轉惹熱話

這天，網友家的小狗不小心踩到了放在地上的粘鼠板，被發現時，腳腳已經被黏在了上面，無法動彈。



看着一聲不吭的孩子，網友也是既無奈又心疼，只能小心翼翼的用剪刀裁剪着牠腳邊的毛髮，好在，最後成功幫牠脱困。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗粘在老鼠膠上的樣子好好笑：

+ 6

正心疼着呢，結果下一秒……因為小狗腳邊的毛髮沒有被完全處理乾淨，導致牠剛一接觸到地板就整隻被黏在了上面，牠的身體瘋狂抖動，腳卻始終無法離地，就像是玩具狗電量不足了一樣！

狗狗最後身上的膠都處理乾淨了：

+ 2

吃瓜群眾忍不住笑出了聲：

「粘在老鼠粘上我心疼小狗了，粘在地上我卻笑死了。」

「特黏糊一小狗。」

「你說這玩意怪不怪，什麼都能粘的住，就是沾不着老鼠！」

「一到地上成電動的了！」

「粘到老鼠板很好清洗的，撒點麵粉，倒點食用油，不是裹了炸啊，搓吧搓吧就好了。」



後續，小狗身上的膠已經被完全處理乾淨，也被送去洗澡並做了美容，大家不用擔心啦～

【延伸閲讀】收容所小狗見訪客 即帶心愛毛公仔靠近示好 卑微求家眼神惹淚崩（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】