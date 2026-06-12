狗狗叼桔求玩慘被主人踩扁！超樂天反應網民心酸：給小狗道歉

刷到了一個視頻：小狗叼着一個桔子放到了主人的面前，結果沒想到的是，卻被不通狗性的主人直接拒絕並出聲質疑：「你是不是有病！？」



小狗並沒有放棄，牠再次叼起桔子又放下。來回反覆了好幾次，期待着對方的反應。看着小狗堅持不懈的模樣，主人是徹底不耐煩了，直接一腳就踩爆了桔子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗叼着桔子放到了主人的面前，希望主人陪牠玩。（抖音@ ：🌈 V）

狗狗能有什麼壞心思！只想和你玩耍：

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本以為小狗會傷心，結果下一秒，牠竟然叼着已經變成桔餅的桔子再一次出現，放在了地上，腦袋瓜子瘋狂運轉：「玩球嗎玩球嗎玩球嗎……玩飛盤嗎？」

評論區紛紛為小狗鳴不平：

「小狗是色盲，這個桔色是牠能看到的為數不多的顏色，很漂亮在牠眼裏，牠一直想拿給你。」

「你踩爛了牠都還拿給你跟牠玩，給小狗道歉！」

「養桔子的真的看不過去了……」

「可能我比較性感吧，看這種不考慮小狗感受的視頻就想哭。」

「小狗只會認為是主人理解錯了意思，小狗叼起被主人踩扁的桔子依舊要和主人玩，小狗不會怪你踩扁牠的桔子，小狗會繼續愛你，人壞小狗好！」

「多年後，出現一人詢問：你還記得當年一隻狗找你玩桔子嘛！博主：你是小狗！女子：不，我是被你踩爆的桔子，納命來！」

「哈哈哈哈哈！」



踩扁之前：你玩飛球嗎？踩扁之後：你玩飛碟嗎？

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